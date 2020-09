Fanpage Facebook của VTV3 đã phải 'đợi' tới 39 tuần để 'phản dame' với bình luận 'xéo xắt' này!

Nguyễn Thị Thu Hằng giành chiến thắng thuyết phục tại chung kết Olympia

Để có được thành tích đáng tự hào trên, Thu Hằng đã thi đấu cực kỳ quyết liệt với sự sắc bén và thông minh của mình, từng bước hạ gục các chàng trai ở các vòng thi tuần, tháng, quý để lọt vào đến trận chung kết năm. Cô nàng là người đầu tiên ghi danh vào vòng chung kết của năm thứ 20 sau khi giành chiến thắng nghẹt thở ở trận thi quý I, diễn ra vào tháng 12/2019 với cách biệt chỉ 5 điểm so với người đứng sau.

Quán quân Olympia đã giành chiến thắng với cách biệt chỉ 5 điểm ở vòng thi Quý I

Được biết, theo bình luận trên, vị khán giả này muốn nhắc đến màn bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi Về đích cuối cùng khi người bạn cùng chơi đưa ra đáp án sai. Điều này giúp 10x chặn đứng khả năng đi tiếp của 2 đối thủ khi họ chỉ cách vỏn vẹn Thu Hằng 20 điểm và có thể sẽ đi tiếp nếu có câu trả lời đúng. Trong lúc này, dù đưa ra đáp án sai hay đúng, chỉ cần không để người khác nhấn chuông, nữ sinh Ninh Bình sẽ nắm chắc chiến thắng.

Trong một cuộc đua căng thẳng và chiến thắng chỉ dành cho 1 người xứng đáng nhất thì việc tính toán và đưa ra chiến thuật hợp lý cho bản thân là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Cuộc chơi của Olympia là cơ hội của những bạn ngoài thông minh, có hiểu biết thì phải có được sự sắc bén trong những lần đối mặt với tình huống căng não.

Để "phản dame" lại màn cà khịa có phần gây khó chịu kia, suốt năm qua, từ sau khi giành quyền thi chung kết năm, Thu Hằng đã nỗ lực trau dồi, học hỏi, cải thiện những điểm yếu để tự tin đứng trước 3 chàng trai xuất sắc khác. Nhờ đó, với lần trở lại này, cô gái nhỏ nhắn đã khiến cả nước phải nể phục vì lên ngôi Vô địch quá xứng đáng, đập tan những lời dè bỉu mà người khác đã định kiến về mình.

Đặc biệt, "ông trùm" VTV còn được dịp "cạnh khóe" lại bình luận xưa của vị khán giả trên khi trả lời bình luận rằng: "Chào bạn, admin ở đây để nói với bạn rằng Thu Hằng đã vô địch Olympia 20 và giành được 235 điểm!"

Bình luận 'phản dame' của VTV3

Đúng là trước những lời phán xét, mỗi người chỉ nên cố gắng từng ngày và chứng minh bản thân qua hành động cụ thể để phá vỡ đi những cái nhìn phiến diện của người khác về mình. Và quả thật, chiếc vòng nguyệt quế sơn son thếp vàng cùng giải thưởng 40.000 USD có thể nói như một màn "phản dame" chất lượng nhất của năm mà Thu Hằng, nữ sinh đến từ đất cố đô Ninh Bình đã tạo ra.

Clip phỏng vấn Thu Hằng ngay sau khi đạt vòng nguyệt quế