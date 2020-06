Hai chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận bị kẻ lạ mặt dùng búa đinh đánh gục tại chỗ

Sáng ngày 2/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vụ vẫn đang phối hợp với Công an TP Phan Thiết tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai người dân sống xung quanh để làm rõ vụ việc hai chị em chủ quán cà phê trên đường Trường Chinh (Phường Xuân An, TP Phan Thiết) bị kẻ lạ mặt dùng búa tấn công.

Quán cà phê của chị Trang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 cùng ngày, một người đàn ông lạ mặt đội mũ, bịt khẩu trang, ăn mặc kín đáo đi vào quán cà phê của chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ. Người này đi đến võng ngồi rồi gọi cà phê và quan sát mọi thứ xung quanh.

Nghe có khách gọi cà phê, chị Trang liền đi vào quầy làm đồ uống để người khách ngồi bên ngoài. Khi chị Trang bưng cà phê ra thì bất ngờ bị người khách này dùng hung khí là búa đinh tấn công.

Hung thủ ngồi võng quan sát kỹ trước khi ra tay

Bị tấn công bất ngờ, chị Trang chỉ kịp hét lên rồi nằm gục xuống sàn. Nghe tiếng động, anh Đào Văn Hùng (26 tuổi, em ruột chị Trang) đi trong phòng và cũng bị đối tượng lạ mặt tấn công. Khi thấy hai chị em gục ra sàn, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường

Một lúc sau người dân địa phương phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đ akhoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của hai nạn nhân.

Sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, người dân đã trình báo sự việc lên Công an TP Phan Thiết. Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đến trưa cùng ngày, Công an tiến hành trích xuất camera an ninh để nhận dạng nghi phạm.

Hung thủ rút búa từ trong cặp ra tấy công chị em chị Trang

Theo hình ảnh trong camera an ninh, hung thủ là người có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác màu xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng một cây búa đinh để tấn công 2 nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, truy bắt nghi phạm . Hai chị em nạn nhân cũng đang được theo dõi chặt chẽ để đề phòng nghi phạm có thể quay lại gây nguy hiểm cho họ.

