Người dân tá hỏa phát hiện 2 chị em chết với nhiều vết chém trên người sau tiếng la thất thanh

Vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra tại huyện Di Linh, Lâm Đồng. Hiện Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân.

Khoảng 8h56 ngày 30/6, người dân ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh ( Lâm Đồn g) bất ngờ nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Lăng Bích Du (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh). Cùng thời điểm, chị Du hốt hoảng chạy từ trong nhà ra ngoài nhưng chỉ chạy được khoảng 15 mét thì gục ngã ngoài đường.

Nhiều người trong xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện trên người chị Du có nhiều vết thương nghiêm trọng. Ngay lập tức người dân đã cùng nhau đưa chị Du đến Trung tâm y tế huyện Di Linh cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu nhiều.

Người dân trong xóm lập tức trình báo sự việc lên Công an huyện Di Linh. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Tại nhà nạn nhân, Công an địa phương phát hiện thêm 1 thi thể khác được xác định là anh Lăng Viết Dương (sinh năm 1987, là em trai của chị Du). Trên cổ anh Dương có 1 vết chém sâu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe máy hiệu Wave Anpha màu đen mang BKS: 90H2-2875. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Công an địa phương cũng đang tổ chức điều tra, lấy lời khai hàng xóm và người thân trong Công an địa phương cũng đang tổ chức điều tra, lấy lời khai hàng xóm và người thân trong gia đình để xác minh nguyên nhân gây án và truy tìm hung thủ gây án. Theo người dân địa phương chị Du và anh Dương là hai chị em.

Trước đó tại Lâm Đồng cũng xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại, vứt xác trong rẫy cà phê. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (SN 1977, trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo điều tra, ngày 26/11/2019, người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện một bộ xương người được chôn lấp sơ sài trong rẫy cà phê nên báo chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là chị Giao.

Theo người nhà nạn nhân, chị Giao mất tích từ ngày 12/11/2019. Khi rời khỏi nhà, chị đi xe máy BKS 49K1-033.71. Sau khi chị Giao mất tích gia đình đã trình báo sự việc lên Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2h30 ngày 27/11, Công an tỉnh đã bắt giữ được hung thủ gây án.

