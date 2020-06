Xót xa 2 cậu bé bị bắn chết vì tò mò hỏi nghi phạm “cao bao nhiêu”

Cảnh sát cho biết, trước khi án mạng xảy ra thì có 3 cậu bé đi vào cửa hàng mua kẹo. Tại đây chúng gặp Laroy Battle đang đứng xếp hàng chờ mua đồ. Những đứa trẻ này nhận xét Laroy Battle khá cao.

Ngay sau đó, chúng lại gần và hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau về chiều cao của Battle. Đồng thời thể hiện tái độ vô cùng ngưỡng mộ, hy vọng một ngày nào đó cũng được cao lớn như vậy.

Sau khi mua được kẹo, 3 đứa trẻ kết thúc câu chuyện và trở về nhà. Thế nhưng, Battle dường như không cảm thấy hoan hỉ vì được khen ngợi và sau đó hắn đã nổ súng đoạt mạng 2 trong số 3 đứa trẻ.

Pháp luật sẽ không dung thứ cho tội ác của Battle

T hanh tra Brendan Deenihan hé lộ danh tính của các nạn nhân là Jasean Francis, 17 tuổi (bị bắn vào lưng, ngực và tay trái) cùng với Charles Riley, 16 tuổi (bị bắn vào lưng và chân trái). Thiếu niên thứ ba (chưa xác định danh tính), may mắn trốn thoát.

Ngay sau khi bị bắn, hai cậu bé được chuyển tới Bệnh viện Chicago nhưng không qua khỏi. Cảnh sát địa phương tổ chức trích xuất camera an ninh ở khu vực hiện trường và phát hiện, nghi phạm đã vứt súng vào trong thùng rác.

Còn nghi phạm, gây án xong hắn trốn vào trong nhà nghỉ và bị bắt tại đây. Cảnh sát còn hé lộ, họ thu được đến 9 vỏ đạn tại các hiện trường gây án.

Người thân của của một trong 3 nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra: “Francis chỉ là một đứa trẻ, thích trò chơi điện tử và đồ ăn nhẹ. Nó đến cửa hàng mỗi ngày để mua đồ ăn nhẹ. Không ai có thể ngờ được sự việc kinh hoàng này có thể xảy ra”.

