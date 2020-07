Khi “yêu râu xanh” đội lốt hàng xóm thân thiết hại đời 2 chị em gái gây rúng động làng quê

Sau khi sự việc vỡ lở, hai đối tượng Sinh và Đào bị Công an bắt giữ và đưa ra xét xử. Nạn nhân đáng thương trong vụ án này là 2 chị em gái: cháu P.T.N.Q (SN 2003) và cháu P.T.T (SN 2005).

Theo điều tra, vào một tối mùa hè năm 2018 khi cháu Q. đang nằm xem tivi cùng em thì thấy Sinh đi vào hỏi “bố mẹ đâu rồi?”. Q. liền trả lời: “Bố mẹ cháu đi đánh bài”.

Nghe thấy vậy, Sinh không về ngay mà mon mem vào ngồi gần cháu Q.. Tiếp đó hắn đưa tay xuống sờ soạng vùng nhạy cảm của cháu Q.. Vừa sờ Sinh vừa nói: “Cho bác sờ tý, bác cho tiền”.

Thấy cháu Q. không phản kháng, không khóc lóc nên Sinh càng mạnh bạo hơn. Sau đó, gã “yêu râu xanh” nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu bé để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Được một lần sót lọt là Sinh bắt đầu nghĩ đến lần thứ 2, thứ 3 và lần thứ n khác. Sinh ấp ủ kết hoạch đồi bại trong khoảng 2,3 ngày rồi tiếp tục tìm cách tiếp cận cháu Q.. Vào chiều muộn một ngày nọ, khi thấy cháu Q. mặc váy đi xe đạp qua nhà, Sinh cất tiếng gọi và giơ 50.000 đồng ra hiệu cho cháu Q. đi về phía chuồng bò nhà sinh.

Ảnh minh họa

Từ lần đó, Sinh cứ lợi dụng lúc buổi trưa hoặc buổi tối không có người là lôi cháu Q. ra chỗ “kín” làm chuyện người lớn. Mỗi lần như vậy, gã trai mất nết lại dúi cho cô bé 50.000 đến 100.000 đồng coi như tiền “thù lao” để bịt miệng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến năm 2019, Chuyển đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu Q.. Khi thì hắn giở trò ở nhà bỏ hoang phía sau nhà Q., khi thì hắn làm chuyện người lớn ngay tại nhà cháu bé. Mỗi lần thỏa mãn thú tính, hắn cho cháu Q. 10.000 đồng đến 20.000 đồng để bịt miệng.

Điều khiến mẹ cháu Q. quặn thắt tim gan khi biết chuyện là việc, đối tượng Đào Văn Chuyển không chỉ xâm hại cô chị mà trong suốt 5 năm (2010 đến 2015), hắn còn nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cả cháu T.. Để bịt miệng nạn nhân, hắn thường xuyên cho cô bé tiền ăn quà vặt…

Luật sư Đào Nguyên Thuật (Văn phòng luật sư Kết Nối, đoàn luật sư Hà Nội) – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai bị hại cho biết, vô cùng chua xót khi tiếp nhận vụ án này. Hai chị em cháu Q. đã bị các đối tượng dâm ô trong nhiều năm liền mà gia đình không hề hay biết.

Phẫn nộ hơn, khi sự việc bị phanh phui, đối tượng Sinh còn cố gắng chối tội, cho rằng mình bị oan và đưa ra bệnh lý để kêu oan. Song kết quả giám định cho thấy, Sinh chính là bố của cái thai 21 tuần tuổi trong bụng cháu Q.. Lúc này hắn mới cúi đầu nhận tội.

Gã Chuyển cũng vậy, khi bị buộc tội, hắn có hành vi quanh co chối tội. Hắn chỉ thừa nhận đã 3 lần xâm hại tình dục cháu Q., không thừa nhận đã xâm hại cháu T.. Thế nhưng với những chứng cứ rõ ràng, đối tượng này sau đó buộc phải nhận tội.

Được biết, bố mẹ cháu Q. và T. là nông dân, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên không cso thời gian chăm sóc con cái. Nếu hàng xóm không phát hiện sự việc trên thì có lẽ gia đình cũng không biết con bị xâm hại đến mức có thai.

Đưa con đi khám mà nước mắt người mẹ rơi lã chã. Quặn đau hơn khi phát hiện con đã mang thai được 21 tuần. Từ sự việc đau lòng này, chị T. mới nhận ra lỗi một phần cũng do mình không quan tâm, chăm sóc con cái.

