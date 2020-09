Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Nghệ An: Nghi phạm được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, đã tử vong

Tin tức mới nhất ngày 26/9, Báo Người Lao Động thông tin từ UBND xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An ) sáng cùng ngày cho biết, Vi Văn Cư (SN 1989, trú cụm dân cư Huồi Máy, bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn) - nghi phạm sát hại hai mẹ con ở bản Cắm Pỏm 2 ngày trước đó đã tử vong.

Cơ quan chức năng cho biết, đối tượng này được tìm thấy vào ngày 25/9 trong tình trạng Sức Khỏe yếu, kiểm tra phát hiện trong túi quần có lá ngón. Sau đó, Vi Văn Cư đã tử vong dù được lực lượng chức năng tìm mọi cách cứu chữa.

Như đã đưa tin, vào khoảng hơn 8h ngày 24/9, nhiều người bất ngờ nghe tiếng la thất thanh kêu cứu từ nhà bà Vi Thị C. (cụm dân cư Huồi Máy). Khi đến nơi, mọi người bàng hoàng khi phát hiện bà Vi Thị C. và chị Lô Thị Ch. (31 tuổi, con dâu bà C.) bị thương rất nặng với nhiều vết chém chí mạng trên người.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên chị Ch. đã tử vong , bà C. bị nhiều vết thương ở vùng đầu, hôn mê sâu. Qua điều tra, nghi phạm gây án ban đầu được xác định là Vi Văn Cư.

Tuy nhiên, sau khi gây án đối tượng này đã mang theo một khẩu súng kíp rồi bỏ trốn vào rừng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Nghệ An, công an huyện Quế Phong đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Thế nhưng, do nơi xảy ra án mạng cách trung tâm 25 km, đường đi hiểm trở, lại thêm trời mưa và không có sóng điện thoại nên việc tìm kiếm hung thủ gặp nhiều khó khăn.





Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

