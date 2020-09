Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân 2 người đàn ông chết bất thường trong nhà nghỉ ở TP HCM

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, Công an quân Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ 2 người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ trên đường số 42, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Chủ nhà nghỉ cho biết, trước đó có 2 người đàn ông đến thuê phòng nghỉ. Nhưng đến khoảng 8h sáng nay (2/9) thì không thấy xuống trả phòng nên nhân viên buộc phải nên gõ cửa phòng hỏi song vẫn không thấy ai trả lời.

Từng đọc được nhiều tin tức về việc khách vào thuê phòng trọ rồi tự sát trong đó nên nhân viên nhà nghỉ nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở phòng kiểm tra. Cánh cửa vừa mở ra thì tá hỏa phát hiện 2 vị khách đã tử vong từ bao giờ. Trong phòng có mùi thuốc rầy nồng nặc.

Ngay lập tức, chủ nhà nghỉ có mặt tại hiện trường, đồng thời trình báo Công an quận Tân Bình. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau đó ít phút.

Nhà nghỉ - nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông

Qua kiểm tra chứng minh thư nhân dân ở quầy lễ tây thì xác định, một nạn nhân là tên Trần Quốc D. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Danh tính người còn lại đang được xác minh.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 chau thuốc rầy cùng một lá thư tuyệt mệnh. Nội d ung thư có nhắc đến chuyện tiền bạc, nợ nần. Công an đã chuyển thi thể các nạn nhân về nhà xác, liên hệ với gia đình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tháng 5/2020, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng nhận được tin báo về việc phát hiện cặp đôi nam nữ nghi uống thuốc trừ sâu tự tử trong nhà nghỉ.

Công an huyện Bình Sơn cho biết, sáng 20/5, ông ông Đ.T (46 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) cùng bà Nguyễn Thị X.T (37 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đến thuê phòng ở một nhà nghỉ tại Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Khoảng 16h cùng ngày, chủ nhà nghỉ thấy ông Đ.T. ôm bụng chạy ra ngoài có dấu hiệu ngộ độc. Hỏi thì ông T. cho biết mình uống thuốc trừ sâu, bà T. ở trong phòng trọ cũng uống thuốc trừ sâu. Chủ nhà nghỉ nhanh chóng kiểm tra, đưa cả hai người đi cấp cứu và trình báo Công an.

Công an huyện Bình Sơn và Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Qua xác minh phát hiện, bà T. trước kia đã có chồng và 2 con, đến năm 2016, chị X.T ly hôn và quen biết với ông Đ.T. Tuy nhiên, gần đây 2 người thường xảy ra mâu thuẫn nên có khả năng cả 2 người đã cùng uống thuốc trừ sâu tự tử.