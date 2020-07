Hai người tử vong và nhiều người bị thương khi xuống hang sâu 36 mét cứu người

Khoảng 12h cùng ngày, ông Háy xuống dưới hang kiểm tra máy bơm nhưng 20 phút sau vẫn chưa thấy lên. Bà Nông Thị Thiên (vợ ông Háy) sốt ruột nên đã xuống kiểm tra nhưng 5 phút sau cũng không thấy đi lên.

Có mặt trên miệng hang, ông Hứa Văn Phùi không thấy hai vợ chồng ông Háy lên nên đã xuống kiểm tra. Lúc này, ông Phùi phát hiện bà Thiên có biểu hiện khó thở nên nhanh chóng đưa ra khỏi hang. Khi lên đến miệng hang thì cả hai cùng ngất lịm đi.

Hiện trường vụ giải cứu

Khi xuống hang được khoảng 30 mét thì cảm thấy khó thở, anh Cán và anh Bình đã quy lại còn anh Thượng và anh Dụ xuống được đến chỗ ông Háy. Tại đây, do khí độc bủa vây nên anh Dụ gục tại chỗ còn anh Thượng cố quay lại được miệng hang thì cũng gục ngất đi.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, chính quyền xã Đoài Dương nhận được itn báo về vụ việc nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Ban tìm kiếm cứu hộ, công an, dân quân, y tế xuống hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên cấp huyện.

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện dưới hang nồng nặc khí độc do máy nổi bơm nước thải ra. Lực lượng chức năng khi đó không thể xuống hang mà không có công cụ hỗ trợ.



Nắm bắt được tình hình cụ thể, UBND huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân mượn máy nén khí, bình oxy, các vật dụng cứu trợ và dẫn vòi xuống hang để sục khí độc.

Còn UBND xã Đoài Dương cùng các đơn vị khác tại xã đã phối hợp, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

