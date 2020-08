Hơn 30 thanh niên cầm dao, kiếm chặn đường đánh nhóm “trai hư” vì dám ghẹo gái làng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 15 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố 8 bị can khác về tội danh trên nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.