Chen lấn vào cổng trường, hai vụ huynh xô xát ẩu đả rút dao đâm trọng thương đối phương

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/11/2020 tại cổng trường cấp 1 Cao Xanh – TP. Hạ Long – Quảng Ninh. Theo thông tin từ người dân, 2 phụ huynh sau khi cùng di chuyển vào cổng trường do chen lấn nên đã xảy ra xô xát, cãi vã.



Sau đó, một người đàn ông vì không kìm được cảm xúc đã cầm dao đâm phụ huynh kia trọng thương, gục ngay tại chỗ.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, mới đầu năm nay vào khoảng 16h30 ngày 7/1 tại cổng trường Tiểu học Trần Quang Cơ (quận 10, TP.HCM) cũng xảy ra vụ phụ huynh học sinh xô xát, ẩu đả.

Được biết, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn của học sinh. Theo SGGP, vụ việc đã gây náo loạn cả khu vực cổng và sân trường. Ngay lập tức, một phó hiệu trưởng của trường cùng 2 bảo vệ tổ dân phố khi vào can ngăn đã bị phụ huynh đánh thương tích và phải nhập viện. Sau đó, nhà trường đã trình báo công an phường đến để giải quyết vụ việc.

Video: Tuổi trẻ Online