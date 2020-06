Nước mắt anh shipper khiến 2 tên cướp mủi lòng, trả lại đồ rồi ôm ấp động viên trước khi “biến mất”

Cách đây ít ngày, mạng xã hội Twitter xuất hiện đoạn video cắt từ camera an ninh ghi lại cảnh một nam shipper (áo hồng) đi giao hàng ở thành phố Karachi, tỉnh Sindh, Pakistan. Anh shipper vừa dừng lại để giao hàng thì có 2 tên cướp lao xe đến, chặn trước mặt.

Cả hai tên cướp đều đeo khẩu trang, khó nhìn rõ khuôn mặt. Khi thấy anh shipper, kẻ ngồi đằng sau nhanh chóng xuống xe, cố giật đồ, móc túi quần của nạn nhân để tìm kiếm tiền, tài sản có giá trị. Trong khi đó tên còn lại vẫn ngồi trên xe canh chùng xung quanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Nước mắt của anh shipper đã chạm lòng trắc ẩn của hai tên cướp

Tên cướp kia cố gắng hăm dọa anh shipper để người này “nôn” ra những tài sản có giá trị. Anh Shipper tỏ ra vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng phản ứng một cách yếu ớt bằng những giọt nước mắt khổ đau.

Khi thấy anh shipper khóc, đau lòng vì tài sản bị cướp, 2 tên cướp động lòng trắc ấn, bỗng dưng thay đổi thái độ, trả lại món đồ cho người giao hàng thay vì cuỗm số tiền đó và lên xe bỏ trốn.

Chưa dừng lại, một trong hai tên cướp còn quàng tay ôm người giao hàng, bắt tay, vỗ vai an ủi trước khi lên xe phóng mất hút. Nhận được “tình cảm” bất ngờ từ kẻ cướp anh shipper không biết nói gì, chỉ biết gạt nước mắt rồi dắt xe rời đi.

Nhiều người ngạc nhiên với hành động của kẻ cướp

Những hình ảnh từ vụ cướp lạ lùng này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về hàng nghìn lượt bình luận, cảm xúc. Một số người bình luận: “Lòng tốt của tên cướp khiến tôi rơi nước mắt. Xung quanh chúng ta vẫn rình rập nhiều tên cướp nhưng những điều nhỏ nhặt sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Một người khác chia sẻ: “Cướp cũng có dăm bảy loại, không phải loại nào cũng giống loại nào. Khi cướp đúng người nghèo khó như mình họ cũng sẽ buông tay, động lòng trắc ẩn thôi”...

Theo Nga Đỗ/SKCĐ