Phát hiện 2 thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ, nghi sốc ma túy

Trưa ngày 10/6, Công an TP Quy Nhơn ( Bình Định ) nhận được tin báo từ chủ nhà nghỉ ở đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về việc phát hiện 2 nam thanh niên thuê phòng trọ tử vong bất thường.

Nhận được tin báo, Công an TP đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Sáng ngày 11/6, Công an TP Quy Nhơn cho biết, đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Theo lời khai của chủ nhà nghỉ, hai thanh niên này danh tính là Nguyễn Văn H. và Trần Văn K. (đều 33 tuổi, cùng ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Theo đó, hai nam thanh niên đến thuê phòng trọ ngủ qua đêm nhưng đến trưa ngày 10/6 vẫn không thấy ra khỏi phòng nên đã lên kiểm tra và phát hiện vụ việc.

Đến sáng 12/6, Công an TP Quy Nhơn đã có kết quả khám nghiệm bước đầu. Theo đó, cơ thể hai nạn nhân không có dấu vết xô xát, ẩu đả. Thi thể cũng không xuất hiện dấu vết trầy xước. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được xác định nhưng nghi ngờ ban đầu, có thể 2 nạn nhân đã sử dụng ma túy quá liều dẫn đến sốc thuốc.

Trước đó vào đầu tháng 5/2020, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Chủ một nhà nghỉ ở phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng nghỉ.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là do đột tử. Nạn nhân không phải người dân địa phương mà mới ra Hà Nội được 2 ngày. Sau khi ăn uống về thì xảy ra sự việc. Đến sáng hôm sau thì thi thể được phát hiện.



Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xong, cơ quan chức năng đã liên lạc và bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

