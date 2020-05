Hé lộ nguyên nhân 2 thiếu niên tử vong bên đường ven biển cạnh xe máy ở Hà Tĩnh

Dẫn tin từ plo.vn, sáng sớm ngày 25/5, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến 2 thiếu niên tử vong xảy ra tại huyện Lộc Hà ( Hà Tĩnh ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 24/5, người đi đường phát hiện 2 thi thể nam giới cùng một chiếc xe máy mang BKS 38L1-124.79 bên tuyến đường ven biển thuộc địa phận thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hướng đi Cửa Hội (Nghệ An).

Được biết, đây là tuyến đường khá lớn nhưng vắng người đi lại, nhất là vào đêm tối. Khi người dân dừng xe kiểm tra thì không phát hiện giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an. Đồng thời, hình ảnh và biển số xe của nạn nhân cũng được các nhân chứng chụp lại và đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm người thân. Sau đó ít phút, người thân nạn nhân đã đến xác định danh tính.

Hiện trường vụ việc được người dân chụp lại

Kết quả bước đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Tại hiện trường thấy chiếc xe bị hư hỏng do đâm vào cột mốc bên đường. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân tử vong có thể do tai nạn giao thông