Ám ảnh hiện trường 2 xe máy tông trực diện sát khúc cua khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 26G1-254.76 do anh Chu Văn Đ (SN 1969; ngụ tại tiểu khu 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm lái chạy theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đi đêm thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy BKS 28M1-038.29 do anh Sùng A M. (SN 1982, ngụ bản Pa Háng, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Lúc này xe anh M. di chuyển theo hướng ngược lại.

Được biết, lức đó trên xe anh M. còn chở theo con gái là cháu S.Y.Đ (SN 2010). Cú va chạm khiến bố con anh M. và người đi xe ngược chiều hai bố con văng ra xa, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo cơ quan điều tra, vụ va chạm mạnh khiến anh Đ. và anh M. tử vong tại chỗ. Cháu Đ. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo tai nạn, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong . Hiện vẫn chưa có kết luận điều tra nhưng thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về an táng.

Tương tự, vào khoảng 1h10 ngày 17/9, tại đường Ngũ Hành Sơn (phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cũng xảy ra vụ 2 xe máy va chạm khiến 2 nam giới tử vong.

Công an thị xã Sa Pa sau đó có mặt điều tra vụ án. Bước đầu xác định, 2 nạn nhân có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Do tai nạn xảy ra vào đêm khuya nên ít người phát hiện ra.