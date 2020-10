24 nam thanh niên hỗn chiến lúc rạng sáng vì tranh giành nữ nhân viên karaoke

Ngày 31/10, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang , đang tạm giữ 24 thanh niên dùng hung khí gây ra vụ hỗn chiến tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn rạng sáng cùng ngày.

Đồng thời, cơ quan chức năng gửi yêu cầu triệu tập với Đặng Thái Sơn (Sơn "Lõm") và Hoàng Văn Như (Như "Thạch") được cho là cầm đầu hai nhóm thanh niên trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi nhận được tin vụ hỗn chiến xảy ra tại địa điểm trên, lực lượng chức năng sau đó khống chế và đưa 24 thanh niên về trụ sở công an. Trong khi Sơn, Thạch cùng một số người khác đã kịp chạy thoát khỏi hiện trường.



Tại trụ sở công an, 24 người khai thuộc hai phe, một bên do Sơn "Lõm" cầm đầu, nhóm còn lại là của Như "Thạch". Nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến là tranh giành các cô gái phục vụ quán karaoke.



Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 2 dao nhọn, một liềm phát, 4 gậy kim loại đầu nhọn, một súng tự chế. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 4 ôtô và một số tang vật liên quan.



Trước đó, rạng sáng 16/5/2020 tại Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn xảy ra vụ hai nhóm thanh niên mang vũ khí tới hỗn chiến. Nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở phường Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.



Một người trong nhóm Hậu nổ súng thị uy nhưng không trúng người. Trong khi đó, băng nhóm của Hòa lao vào chém anh L.Đ.Đ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) (thuộc băng nhóm của Hậu) nhiều nhát trên cơ thể, 1/3 cẳng tay phải đứt lìa.Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, người dân đưa nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong sau đó.

Công an tỉnh Bình Định cho hay đơn vị đã xác định có hơn 30 người thuộc hai băng nhóm côn đồ hỗn chiến. Nguyên nhân gây ra vụ việc được xác định là do tranh chấp trong việc buôn bán cỏ Mỹ.

