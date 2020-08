Tạm đình chỉ 3 cán bộ ở Quảng Nam tổ chức ăn nhậu, có hành động thiếu chuẩn mực giữa mùa dịch

Huyện ủy Nông Sơn cũng đã chỉ đạo UBND huyện yêu cầu UBND xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn) tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn - cán bộ Tài chính - kế toán xã Quế Lâm.

Trước đó, trưa ngày 6/8, khi đang đi công tác ở xã Quế Lâm, ông Long, Sỹ và Sơn có tổ chức ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày khi làm việc ở UBND huyện, những người này có hành vi thiếu chuẩn mực, say xỉn gây bức xúc trong nhân dân

UBND huyện Nông Sơn

Được biết, theo dự kiến, huyện Nông Sơn sẽ họp để xem xét đưa ra hình thức xử lý theo quy định đối với các cán bộ trên.

Trước đó tại Phú Yên cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, ngày 10/6, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) đã công bố các quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ lãnh đạo xã Cà Lùi.

4 cán bộ đều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng. Đó là các ông So Y Hải, Phó Chủ tịch UBND xã; Kpá Y Tự, Phó Chủ tịch HĐND xã; Y Min, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã; Phạm Đăng Khoa, Trưởng Công an xã. Trước đó, bốn cán bộ lãnh đạo trên đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền.

Ông Nay Y Blung - Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa xác nhận, 4 cán bộ lãnh đạo trên đều bị đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự chủ chốt trong Đại hội Đảng bộ xã Cà Lúi nhiệm kỳ 2020-2025 do bị kỷ luật.

