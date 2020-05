Rủ nhau ra đập nước gần nhà tắm, 3 học sinh tiểu học ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

Liên quan đến vụ học sinh tiểu học đuối nước, chiều ngày 31/5, ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch xã Cư Amung (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, chính quyền địa phương, đoàn thể và nhà trường đang tổ chức khuyên góp hỗ trợ gia đình 3 em học sinh tuổi học bị đuối nước lo hậu sự.

Theo ông Trung, sự việc đau lòng này xảy ra vào chiều ngày 30/5. Khi đó, em Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), Ma Thị D. (8 tuổi) và La Thị Mai A. (9 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung) rủ nhau đến đập nước Hà Dưng (tại thôn 3A, xã Cư AMung) để tắm.

Đến chiều tối cùng ngày bố mẹ về nhà không thấy các em đâu nên đã hô hào họ hàng, làng xóm đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện các em tử vong ở một con đập gần nhà do đuối nước. Ngay sau đó, gia đình đã đưa các em về lo liệu tổ chức tang lễ.

Ảnh minh họa

Theo chính quyền địa phương, khu đập này có cắm biển báo nguy hiểm nhưng các em nhỏ nhà gần đập vẫn thường ra tấy chơi và tắm. Thêm nữa, những ngày qua mư lớn nên nước dâng cao, khi các em tắm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm diễn ra liên tục suốt những ngày qua ở nhiều địa phương khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Nhất là trong thời điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng, nên tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị đuối nước khi tìm ra sông, suối, ao hồ để tắm, vui chơi.

Hồi cuối tháng 3/2019, vụ 8 học sinh đuối nước ở sông Đà gây ra nỗi đau, mất mát cho các gia đình. Cụ thê,r nhóm 10 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 được nghỉ học nên rủ nhau ra sông Đà đoạn qua phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đá bóng, chơi đùa. Trong số 10 học sinh nói trên, chỉ có 2 em sống sót bơi vào bờ, các em còn lại tử vong do đuối nước.

Đến đầu hè năm 2020, các địa phương đã ghi nhận hàng loạt vụ đuối nước ở Trẻ em . Tại Hà Tĩnh, chỉ trong vòng 2 ngày đã xảy ra 2 vụ học sinh chết đuối. Tại Nghệ An, mới hôm qua xảy ra vụ 1 học sinh tiểu học đuổi nước trong ao nhà. Và cách đây 3 ngày, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện 1 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm.

Your browser does not support HTML5 video.

2 nữ sinh chết đuối thương tâm trên sông Đồng Nai

Xem thêm: Thương tâm vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mờ 3 học lớp 9 bị đuối nước

Theo Nga Đỗ/SKCĐ