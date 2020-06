Phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trong bể bơi nhà hàng xóm sau tiếng la thất thanh

Đài CBS News đưa tin, cảnh sát địa phương vẫn đang nỗ lực điều tra vụ 3 người tử vong khó hiểu trong hồ bơi tại một căn nhà ở thị trấn East Brunswick, bang New Jersey (Mỹ). Vụ việc xảy ra vào ngày 22/6 (theo giờ địa phương).

Cũng theo đài này, 3 nạn nhân tử vong gồm: một người phụ nữ 32 tuổi, một bé gái 8 tuổi và người chồng 62 tuổi. Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính của các nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát trưởng Frank Losacco đã có thông báo như sau: “Chúng tôi đang làm việc với Văn phòng Công tố viên Hạt Middlesex và sẽ công bố thông tin nếu có gì mới".

Hiện trường vụ việc

Nhân viên giám định pháp y đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Cảnh sát đã huy động một xe tải điện đến căn hộ để điều tra. Việc này rấy lên nghi vấn rằng nguyên nhân vụ việc là do điện giật.

Một người hàng xóm khẳng định: “Thật vô lý nếu 3 người bị chết đuối ngay lập tức, bởi có đến 2 người lớn trong số đó”.

Sau đó, chủ cũ của căn nhà cũng đã lên tiếng, người này cho rằng, hồ bơi chưa bao giờ có vấn đề gì trước đó. Sự việc khiến họ vô cùng kinh hãi.

Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định nguyên nhân tử vong cuối cùng là do điện giật hay đuối nước. Chính việc này đã khiến người dân trong vùng bàn tán xôn xao hơn, nhiều nghi vấn đã được đưa ra.

