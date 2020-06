Vụ 3 người tử vong do điện giật tại Hà Tĩnh: Vợ chồng đều mất, con trẻ ai nuôi?

Vụ việc 3 người tử vong nghi do điện giật đã khiến toàn bộ người dân thôn Lương Trung, xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vô cùng bàng hoàng và xót xa.

Tin tức mới nhất ngày 3/6, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo huyện Lộc Hà xác nhận, trên đìa bàn đã xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến 3 người dân tử vong tại chỗ.



Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng nay (3/6) tại thôn Lương Trung, xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Cụ thể, vào khoảng 6h sáng, một số người dân trong thôn đang đi ra đồng, lúc đi qua nhà ông Lê Xuân Thuyết (48 tuổi) thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong dưới chân cột điện phía trước nhà.



Cách chỗ ông Thuyết tử vong không xa là bà Hoàng Thị Hải (44 tuổi, vợ ông Thuyết) và ông Nguyễn Đức Thao (50 tuổi, bạn ông Thuyết và cũng là hàng xóm) đều đã tử vong.

Hàng xóm sang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.



Quá sợ hãi, người dân vội vàng váo cáo vụ việc lên Công an huyện Lộc Hà. Nhận được tin báo, Công an huyện cùng cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một số người dân kể lại, sáng nay vợ chồng ông Thuyết cùng ông Thao có che bạt cho đỡ nắng, không may vướng vào điện áp dẫn, khiến cả 3 bị điện giật và tử vong tại chỗ. Được biết, vợ chồng ông Thuyết có 5 người con, cả hai làm nghề buôn bán rau quả ở chợ trên địa bàn xã.

Vụ việc đã khiến toàn bộ người dân thôn Lương Trung vô cùng bàng hoàng và xót xa.

Ngồi bên linh cữu bố mẹ, những đứa con nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa con út sinh đôi của vợ chồng anh Thuyết mới chỉ học lớp 2, tay bấm điện thoại khi đứng bên quan tài cha mẹ, bọn trẻ chưa biết gì khiến nhiều người càng thêm xót xa.

Hàng xóm của vợ chồng ông Thuyết là bà N. cho biết: "Vợ chồng ông Thuyết rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Con cả mới lập gia đình, 2 đứa út sinh đôi còn quá nhỏ, bố mẹ mất đi càng thêm nheo nhóc, đáng thương".

Người thân đau buồn trước cái chết của vợ chồng ông Thuyết.

Cụ Địu (mẹ ông Thuyết) nghe tin mà như sét đánh ngang tai, ngất lên ngất xuống nhiều lần. Mỗi khi tỉnh lại bà lại khóc nghẹn ngào khi "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Tiếng khóc của cụ khiến nhiều người đau lòng: "Các con đi rồi các cháu biết để ai chăm sóc..."

bà Đặng Thị Chinh (vợ ông Thao) cũng đang tiến hành lo tang lễ. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, mọi người như ngã quỵ trước nỗi đau mất đi người thân. Được biết, vợ chồng ông Thao có 3 người con gái, cuộc sống gia đình đặc biệt khó khăn. Cách đây không lâu, em trai của ông Thao cũng vừa qua đời vì ung thư Ngay gần cạnh là nhà





Hà Tĩnh: 3 người bị điện giật chết tại chỗ. Nguồn: VTC Now



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ