Bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng và 1 người bạn tử vong trước nhà, nghi do điện giật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 3/6, người dân ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) bàng hoàng phát hiện ông Lê Xuân T. (48 tuổi, ngụ tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) tử vong dưới chân cột điện phía trước nhà.

Hiện trường vụ việc

Kinh hãi hơn, khi đi đến gần thì phát hiện thêm thi thể bà Hoàng Thị H. (vợ ông T.) và ông Nnguyễn Đức S. (bạn ông T.). Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo lên chính quyền điạ phương và cơ quan Công an.

Còn theo tin từ Tổ quốc, gia đình ông T. làm nghề nông, buôn bán rau ở chợ. Gia đình có 5 người con. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã thông báo cho con của ông T. để về lo hậu sự cho cha mẹ.

Người thân vô cùng đau lòng trước sự ra đi của các nạn nhân

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ tử thi để xác minh nguyên nhân tử vong làm rõ xem có phải các nạn nhân chết do điện giật hay không.

Sự việc 3 người tử vong bất ngờ vào sáng nay khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Người thân của các nạn nhân cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tin đó là sự thật.