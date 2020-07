Vụ 3 thanh niên bị đánh bầm dập ở Đắk Lắk: Người nhà nạn nhân nói Công an xã… đánh nhầm

Theo nguồn tin từ Báo Tuổi Trẻ , sáng 25/7, lãnh đạo huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) xác nhận đã nhận được thông tin về việc 3 người dân bị Công an xã đánh máu me be bét khi đang trên đường về nhà. Công an huyện đang cho kiểm tra, xác minh sự việc.

Lãnh đạo Công an huyện Cư M’Gar nói: “Thực sự đây chỉ là thông tin một chiều, hiện Công an huyện chưa nhận được đơn tốc áo nhưng đã nắm được thông tin từ người dân”.

Cũng trong sáng nay, anh Y Dar HWing (22 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang điều trị các vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, đêm 22/7, anh bị một số cán bộ Công an xã Cư M’gar đánh nên phải nhập viện điều trị.

Theo anh Y Dar: “Khi bị đánh và đưa vào trụ sở Công an xã Cư M’gar, tôi thấy anh Hùng, Trưởng công an đi ra nên cầu cứu nhưng anh ấy không can thiệp, cũng không nói gì. Nhân lúc công an đưa tiếp 2 thanh niên khác vào đánh, tôi liền vùng chạy ra nhà người dân trốn và gọi nhờ điện thoại để báo tin cho người thân đưa đi bệnh viện”.

Y Thoang và Y Thái "tố" Công an xã đánh người

Bác sĩ khoa Ngoại (bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh) cho biết, khoảng 2h ngày 23/7, anh Y Dar được đưa vào nhập viện trong tình trạng bị chân thương đầu, mặt, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể. Bên cạnh đó có dấu hiệu đau đầu, choáng, choáng mặt. Qua thăm khám thì phát hiện bệnh nhân bị chấn động não. Hiên các vết thương đã được xử lý, tiến triển tốt.

Ngoài Y Dar thì còn có 2 thanh niên khác là Y Thoang Adrơng (21 tuổi, trú xã Cư M’gar) và Y Thái Niê (18 tuổi, trú tại thị trấn Ea Pốk, H.Cư M’gar) cũng tố bị Công an xã Cư M’gar đánh vào tối 22/7.

Theo anh Y Thoang, đêm 22/7, anh đang chạy xe chở Y Thái về nhà thì thấy đông người cầm gậy đứng phía trước, nghĩ bị thanh niên trong xã chặn đánh nên cả 2 vứt xe bỏ chạy. Chạy được khoảng 20 mét thì bị khoảng 5 người đuổi theo dùng gậy đánh, dùng bình xịt cay xịt liên tiếp vào người.

Sau đó, Y Dar, Y Thoang và Y Thái bị đưa về trụ sở UBND xã và tiếp tục bị đánh. "Về đến xã, tôi thấy có 2 cán bộ là Công an xã và một cán bộ quân sự xã trong trụ sở, họ đang đánh hai thanh niên khác", Y Thoang kể.

Người nhà Y Thoang và Y Thái sau khi nhận được tin con bị đánh đã nhanh chóng đến xem xét và yêu cầu chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Hôm sau, một số cán bộ xã Cư M’Gar, trong đó có lãnh đạo công an xã và hai công an viên được cho tham gia đánh Y Thoang, Y Thái đã đến nhà xin lỗi gia đình

Người thân nhà Y Thoang kể: “Công an xã cho biết việc đánh, bắt Y Thoang và Y Thái là do nhầm lần.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo xã UBND xã Cư M’Gar thừa nhận có việc công an xã đánh dân và "công an xã có phần sai". Theo vị lãnh đạo này, lý do ban đầu là do có một thanh niên say xỉn tới gây gổ, đòi đánh các cán bộ ở chốt kiểm soát dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Sau đó, cán bộ báo Công an đến hỗ trợ thì xảy ra xô xát.

Lãnh đạo xã, Công an xã đã đến nhà xin lỗi hai anh Y Thoang và Y Thái. Sự việc xuất phát từ việc công an xã nhầm Y Thoang, Y Thái với các đối tượng khác. Công an xã và các công an viên mong muốn gia đình các nạn nhân bỏ qua và hứa sẽ chịu mọi chi phí, thuốc men để điều trị vết thương cho hai nạn nhân.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ