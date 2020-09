36 cầu thủ trẻ ở châu Phi thương vong sau một một vụ tai nạn thảm khốc

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, cứu hộ nạn nhân, Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế xe buýt chạy quá tốc độ dẫn đến mất lái. Sau đó chiếc xe lao xuống dòng sông Offinso ở gần thành phố Kumasi.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Sáng nay trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Ghana có thông báo chia buồn đến gia đình các nạn nhân với nội dung: "GFA xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của 8 cầu thủ trẻ đã chẳng may qua đời, sau khi chiếc xe mà họ đang di chuyển bị chìm".

Trước đó, làng bóng đá Pháp cũng nhận tin buồn khi tiền đạo của CLB Guingamp (Pháp), Nathael Julan đã qua đời một cách bi thảm ở tuổi 23 sau một tai nạn xe hơi.

Các cầu thủ có mặt trên xe thời điểm xảy ra tai nạn

Theo tờ Mirror, Nathael Julan đang trên đường từ sân tập luyện về nhà thì gặp tai nạn ở gần thị trấn Saint-Brieuc. Ngay sau đó cảnh sát địa phương và cứu hộ đã đến làm việc nhưng nam cầu thủ đã tử vong do va chạm quá mạnh.

Trên web chính thức của Guingamp viết: "Chúng tôi rất đau lòng khi nghe tin về cái chết của Nathael Julan. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ xin gửi lời chia buồn đến gia đình của Nathael".