Hành trình giải cứu 4 bé gái bị bạn trên facebook lừa đi làm tiếp viên quán karaoke ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An ), chiều ngày 30/7, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng, giải cứu 4 thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke ở Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 28/7, một số gia đình ở xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) đến Công an huyện trình báo việc con cháu đi khỏi nhà 2 ngày và không thể liên lạc được. gia đình vô cùng lo lắng.

Theo thông tin từ gia đình 4 bé gái mất liên lạc với gia đình là Lê Thị Hồng D. (SN 2007), Mạc Thị Tường V. (2004) đều trú tại bản Nguôn; Lộc Thị B. (SN 2006) và Lộc Thị S. (SN 2007) là 2 chị em gái trú tại bản Khì, xã Châu Cường (Quỳ Hợp).

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định các cháu đã bị các đối tượng trên facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên cho quán karaoke New Wave ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

4 bé gái được Công an giải cứu

Sau khi xác định được trí các em đang làm việc, đến ngày 22h30 ngày 29/7, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 4 bé gái tại quán karaoke này. Cơ quan chức năng lập tức đưa 4 cháu bé về bàn giao cho gia đình.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng lừa các em đi làm tiếp viên quán karaoke là ai để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Trước đó vào năm 2017, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã từng giải cứu một nữ sinh bị lừa vào làm tiếp viên trong quán karaoke.

Cụ thể, ngày 12/7/2017, Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa ) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giải cứu em N.T.N. (17 tuổi, trú xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, học sinh vừa học xong lớp 11 Trường THPT Bá Thước) khỏi một quán karaoke tại Quảng Ninh.

Ngày 7/7/2017, bà Q. (mẹ N.) đến Công an huyện Bá Thước trình báo việc con gái bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa đưa đi khỏi nơi cư trú. Sau 4 ngày lần theo manh mối, Công an huyện Bá Thước đã xác định được vị trí của em N. và giải cứu.

Tại cơ quan điều tra, em N. cho biết, một số người bạn quen trên mạng xã hội đã giới thiệu xuống TP Thanh Hóa để kiếm tiền. Em N. đã theo bạn xuống xuống và bị đưa đi Quảng Ninh rồi ép làm nhân viên phục vụ phòng karaoke. N. đã tìm cách liên lạc với gia đình để cầu cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hốt hoảng giải cứu bé gái bị hải cẩu lôi xuống nước

Xem thêm: Pha giải cứu nghẹt thở đưa bé gái 3 tuổi thoát khỏi tay kẻ nghiện dùng dao khống chế đưa đi 15km

Theo Thanh Mai/SKCĐ