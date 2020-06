Thảm kịch đuối nước: Em ngã xuống nước, chị cùng 6 người bạn nhảy xuống cứu và cùng tử nạn

Hiện trường vụ đuối nước

Theo truyền thông địa phương, 8 học sinh chết đuối gồm 7 nữ sinh và 1 nam sinh. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi; nạn nhân lớn tuổi nhất là 16. Cả 8 em học sinh đều sống cùng tại một địa phương.

Theo cảnh sát địa phương, bờ sông Phù Giang – nơi xảy ra vụ đuối nước nằm cách khu dân cư khoảng 200 mét và cách trường học của các em khoảng 1km. Vì thế, khi các em kêu cứu cũng không ai nghe thấy.

Người dân địa phương cho biết, khi đó họ đang ngủ trưa nên không ai để ý hoặc nhìn thấy các em học sinhg đi và phía bờ sông. Nếu biết thì họ chắc chắn chắn sẽ ngăn cản. Bởi con sông này chính là một hố tử thần vô cùng nguy hiểm.

Một số học sinh có mặt tại hiện trường cho biết, hôm đó các em chỉ đơn giản ra bờ sông chơi vì vào cuối tuần. Tuy nhiên, trong một khoẳng khắc, cậu bé 11 tuổi (em trai của 1 học sinh trong số 7 nạn nhân đuối nước) đã vô tình ngã xuống sông.

Lực lượng chức năng làm việc cả đêm để tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Phát hiện cậu bé ngã xuống nước, người chị đã nhanh chóng nhảy xuống cứu. Cùng thời điểm 6 học sinh khác cũng nhảy xuống giúp sức. Hậu quả cả 8 đứa trẻ bị đuối nước.

Ngoài 8 học sinh đuối nước thì có một học sinh khác tên Tiểu Nghệ cũng nhảu xuống nước. Nhưng may mắn treo lên được bờ nên thoát chết.

Sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Nghệ đã trở lại làng thông báo sự việc với người lớn và trình báo lên cảnh sát địa phương. Chính quyền cùng lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào cuộc tổ chức cứu nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tiểu Nghệ vẫn còn hoảng loạn tinh thần. Bố mẹ cô bé cho biết, đã phải đến trường xin nghỉ để con gái có thể hồi phục tâm lý sau vụ việc đau lòng này.

