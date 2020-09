Xét xử vụ Đồng Tâm: 2 án tử dành cho Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, đến chiều 14/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm khiến 3 chiến sĩ công an tử vong xảy ra tại xã Đồng Tâm , huyện Mỹ Đức, Hà Nội.





Vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng



Theo bản án, từ năm 2013 tại xã Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình cùng một số người khác đã thành lập tổ đồng thuận, sau đó lôi kéo nhiều người dân tham gia khiếu kiện, vu khống chính quyền cướp đất. Nhóm người này còn thực hiện nhiều vụ bắt giữ người gây mất trật tự.









Nhóm của Lê Đình Kình còn có hành động thách thức, 'dọa nạt' nếu cơ quan chức năng đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ sẵn sàng tiêu diệt 300-500 người, quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải lên các trang mạng Từ tháng 9/2019, Lê Đình Kình cùng Lê Đình Công cùng nhóm của mình đã góp tiền cùng nhau mua xăng để làm 85 chai bom xăng, mua 10 quả lựu đạn, 10 tuýp sắt gắn liềm và dao bầu, chuẩn bị cả gạch đá, pháo, làm bùi nhùi... để tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.Nhóm của Lê Đình Kình còn có hành động thách thức, 'dọa nạt' nếu cơ quan chức năng đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ sẵn sàng tiêu diệt 300-500 người, quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải lên các trang mạng xã hội

29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm đều đã thừa nhận cáo buộc.

Biết lực lượng công an di chuyển đến khu vực Ba Thá, Miếu Môn rạng sáng 9/1/2020, Lê Đình Công cùng Bùi Viết Hiểu và một số bị can khác đã phát trực tiếp trên MXH facebook nhằm thông báo, kêu gọi các đối tượng khác cùng tham gia chống phá.



Khi lực lượng công an đến cổng thôn Hoành, nhóm người đang ở nhà ông Lê Đình Kình đánh kẻng báo động rồi bắn pháo hiệu, pháo hoa, ném gạch đá bom xăng về phía lực lượng công an. Dù tổ công tác đã nhiều lần dùng loa phát thanh kêu gọi, nhóm người này vẫn không dừng lại, thậm chí còn trèo lên tầng 2 dùng thêm cả lựu đạn tấn công người thi hành công vụ.



Sau đó, nhóm tổ công tác gồm ông Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn trưởng E22 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; anh Phạm Công Huy, cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội; anh Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng một số chiến sĩ công an triển khai đội hình đột kích từ tầng 1 lên tầng 2 nhà anh Hợi để trấn áp nhóm đối tượng manh động trên.



Tuy nhiên, khi 3 chiến sĩ Thịnh, Huy, Quân vừa đến cửa sổ nhà anh Hợi, định sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp có gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống. Những kẻ còn lại ném gạch đá, bom xăng từ nhà ông Kình.



Khi 3 chiến sĩ công an rơi xuống hố sâu 4m giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh đã lấy can đổ xăng ra chậu, đốt cháy rồi đạp xuống dưới hố. Lửa cứ chuẩn bị tắt, các đối tượng lại đổ thêm xăng để lửa cháy lớn, khiến 3 chiến sĩ công an tử vong.



Bản án cho các bị cáo

Với vai trò là chủ mưu, cầm đầu vụ giết người tại xã Đồng Tâm, Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị HĐXX tuyên án tử hình. Các bị cáo Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến có vai trò chính trong nhóm bị truy tố tội giết người. Tuy nhiên, Lê Đình Doanh án chung thân, bị cáo Bùi Viết Hiểu lĩnh 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù.

Lê Đình Công nhận án tử hình.

23 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội Chống người thi hành công vụ.

Đáng lẽ, Lê Đình Doanh cần áp dụng hình phạt loại bỏ ra ngoài xã hội nhưng HĐXX xét thấy bố và chú ruột bị cáo đã bị tử hình, tại tòa bị cáo thành khẩn khai nhận nên được giảm xuống chung thân.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Viết Hiểu khi phạm tội là người già cao tuổi, không trực tiếp gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ nên có thể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.





Đối với 19 người còn lại trong nhóm bị cáo bị truy tố tội giết người, HĐXX cho rằng họ bị ông Kình, Công, Hiểu lôi kéo tham gia khiếu kiện hứa hẹn chia đất Đồng Sênh nên đã tham gia tổ đồng thuận chống đối lực lượng chức năng.



Zing dẫn lại mức án của 23 bị cáo mang tội Chống người thi hành công vụ:

- Bùi Thị Nối 6 năm tù; Lê Đình Quân, Lê Đình Uy, Bùi Văn Quân, Bùi Văn Tiến và Lê Đình Quang cùng 5 năm tù.

- Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Duệ và Bùi Văn Tuấn 3 năm tù.

- Bùi Văn Niên, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Trần Thị La, Nguyễn Thị Lụa và Nguyễn Xuân Điều 3 năm tù treo.

- Mai Thị Phần và Lê Thị Loan 30 tháng tù treo; Đào Thị Kim 2 năm tù treo; Nguyễn Văn Trung 18 tháng tù treo.

- Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng 15 tháng tù treo.

