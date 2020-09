Ớn lạnh lời khai của gã dâm tặc về cách thức sát hại, giấu xác bé gái trong tủ quần áo

Sau quá trình điều tra khẩn trương, cảnh sát địa phương đã có đầy đủ bằng chứng kết tội Vu. Đến ngày 11/9/2020, Vu bị đưa ra xét xử. Và chính trong phiên tòa này, Vu đã khai lại toàn bộ cách thức độc ác dùng để sát hại cô bé đáng thương.

Vu đã thừa nhận sát hại bé gái 11 tuổi

Theo cáo trạng truy tố, nạn nhân Vương là bạn học của con gái chị Trần (người tình của Vu). Vào trưa ngày 30/9/2019, nạn nhân Vương đến nhà chị Trần tìm bạn chơi thì gặp Vu. Lúc này, Vu nói con gái chị Trần đã về quê chơi. Thay vì bảo cháu đi về, Vu rủ Vương vào trong nhà ăn dưa hấu.

Khi nạn nhân vừa bước vào bên trong thì Vu đóng sập cánh cửa lại. Hắn bắt đầu khống chế cô bé để cưỡng bức. Nhưng Vương chống cự quyết liệt nên Vu không hiếp dâm được. Sợ nạn nhân kể với bố mẹ về chuyện này nên Vu nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Vu dùng ga trải giường trùm kín đầu bé Vương rồi dìm xuống xô nước cho đến khi cô bé không còn thở nữa. Sau khi sát hại nạn nhân, Vu cho thi thể vào trong ba lo rồi giấu trong tủ quần áo.

Xô nước mà Vu dìm nạn nhân xuống đến khi tắt thở

Gia đình nạn nhân nhanh chóng báo cảnh sát điều tra về vụ mất tích bí ẩn nạn. Bằng khả năng nghiệp vụ, sở cảnh sát địa phương nhanh chóng đưa vụ án mạng ra ánh sáng. Vu bị bắt ngay sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng.

Chiếc ba lô giấu xác nạn nhân

Điều tra nhân thân của Vu thì phát hiện, đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 11/2001, hắn bị kết án 8 năm tù về tội Hiếp dâm một cô gái chưa thành niên. Đến tháng 1/2019, hắn tiếp tục bị bắt giam 1 tháng 15 ngày vì tội lái xe gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh.

Trước khi đưa Vu ra xét xử vụ sát hại bé gái 11 tuổi, cảnh sát đã đưa đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy hắn hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh tâm thần.

