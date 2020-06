Vụ án hy hữu: Chú lừa bị tống giam cùng 8 đồng phạm khác với cáo buộc “cờ bạc bất hợp pháp”

Được biết, vụ án hài hước này xảy ra tại thành phố Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab miền đông Pakistan vào tuần trước. Khi đó cảnh sát phát hiện một nhóm người có hành vi tổ chức đánh bạc ở nơi công cộng. Họ đang đặt cược vào một cuộc đua lừa mang quy mô cấp thôn.

Sau khi bắt giữ 8 người đàn ông liên quan, cảnh sát phát hiện còn một đối tượng khác đang đứng hiên ngang gặm cỏ trong sân, đó là một chú lừa màu trắng. Sau một hồi bàn bạc, cảnh sát nhận định, chú lừa này là mối đé dọa với toàn xã hội . Như vậy cần phải “diệt bỏ tận gốc”. Cảnh sát tống giam chú lừa này với cáo buộc “cá cược bất hợp pháp”.

Ở một diễn biến liên quan, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 120.000 Rupee Pakistan (khoảng 16 triệu đồng) được sử dụng để đặt cược vào cuộc đua. Ngay sau đó, cảnh sát đã áp giải 9 đối tượng (trong đó có chú lừa) về trụ sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Chú lừa hiện đang bị nhốt trong sân của sở cảnh sát

Ở Pakistan, việc đanh bạc ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật , bất hợp phát. Pháp luật nước này đưa ra nhiều hình phạt khác nhau cho tội danh này, từ phạt hành chính cho đến phạt tù. Người phạm pháp sẽ bị phạt từ 500 rupee (150 ngàn đồng) đến tối đa một năm tù - hoặc trong một số trường hợp, phạt cả tiền lẫn tù. Những người bị kết án có thể đối diện với khoản tiền phạt lên đến 1.000 Rupee.

Trả lời về vụ bắt giữ hài hước này, một quan chức cảnh sát cho biết: “Con lừa đã bị bắt vì có mặt tại cuộc cá cược cùng với 8 nghi phạm khác. Hiện nó đang bị trói ở bên ngoài đồn cảnh sát”.

Viên cảnh sát này cũng khẳng định, 9 nghi phạm (trong đó có chú lừa) chắc chắn sẽ bị kết án và cảnh sát sẽ không đồng ý cho kẻ bào được bảo lãnh để tại ngoại.

Your browser does not support HTML5 video.

Mặc dù bị bắt giam nhưng chú lừa vẫn hồn nhiên nghịch ngợm, tìm cỏ để ăn

Trước đố ít ngày tại Ấn Độ cũng xảy ra một vụ bắt giữ bi hài không kém. Nhân vật bị bắt giữ là một chú bồ câu có sơn cánh màu hồng và chân đeo vòng. Cảnh sát Ấn Độ cho rằng, chú bồ câu này là gián điệp do Pakistan thả sang nên đã quyết định bắt giữ và tìm cách mở chiếc vòng có mật mã ở chân nó.

Tuy nhiên, chủ nhân của chú chim bồ câu phản đối kịch liệt việc Ấn Độ bắt giữ chú chim với cáo buộc “gián điệp”. Anh ta yêu cầu Ấn Độ phải nhanh chóng trả tự do cho con vật này. Anh ta cũng cho biết, chính anh ta đã sơn vào cánh của chú chim và đeo vòng vào chân. Chiếc vòng ở chân là số điện thoại của anh ta. Nó được đặt ở đó để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ vẫn giam giữ chú chim này và cho rằng, nó có thể là gián điệp của nước bạn.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ