Ni sư nói gì khi bị tố cáo “tuồn” cổ vật ra ngoài để bán, tư lợi hàng chục tỷ đồng tiền công đức?

Sau khi bị chùa Linh Tiên đuổi đi, ni sư Thích Đàm Chính (SN 1961) đã đế chùa Hải Giác ở Đan Phượng Hà Nội để nương náu.

Mỗi khi nhớ lại vụ xô xát với nhóm người ở Thôn Cao Xá vào ngày 17/10/2018, sư cô này lại rơi nước mắt. Thời gian này, có rất nhiều người dân đã tố cáo ni sư này mang đồ cổ của chùa đi bán, ngoài ra họ cũng cho rằng bà đã dùng hàng chục tỷ tiền công đức tại chùa Linh Tiên để chuyển về quê ở Hưng Yên.

Ni sư Thích Đàm Chính (Ảnh: Vietnamnet)

“Nhóm người này còn khẳng định tôi làm lễ, dâng sao giải hạn cho người dân với mức giá cao. Họ nhấn mạnh, tôi không đủ tư cách, đạo đức để làm trụ trì của chùa và tìm mọi cách buộc tôi rời khỏi chùa…”, ni sư Thích Đàm Chính nói.

Tuy nhiên ni sư này khẳng định tất cả những điều trên là hoàn toàn bịa đặt. Bà cho biết, vụ hung thủ đánh táo cổ vật để bán lấy tiền đã được Toàn án Nhân dân huyện Hoài Đức xét xử và hung thủ cũng đã được đưa ra ánh sáng.

“Trong vụ việc này, tôi có lỗi là không hiểu biết về quy định Pháp luật khiến dân làng hiểu lầm. Cụ thể, khi thấy bức câu đối bị cũ hỏng, xuống cấp tôi nhờ người thợ hạ xuống để tu sửa mà không thông báo chính quyền.

Trước đó, tôi biết việc trùng tu di tích chùa phải xin phép chính quyền và người dân nhưng tôi không hiểu rằng, việc mang di vật ra khỏi chùa để tu sửa cũng cần phải báo cáo. Việc này tôi cũng đã nhận lỗi trước dân làng. Đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc cho tôi”. Bà Chính bày tỏ.

Ni sư này cũng đính chính lại việc người dân tố cáo bà mang đồ cổ của chùa đem đi bán. Bà Chính cho biết, bà đã về chùa Linh Tiên vào năm 1989, trước đây vị trì trì thứ 7 của chùa đã bỏ đi, sau đó 9 năm ròng ra chùa không có lấy một vị sư nào. Người dân ở xã Đức Phượng đã phải thay phiên nhau chông coi chùa.

Đến năm 1990, người dân nơi đây đã xuống Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội để mời thầy trò sư Chính về để trông coi chùa. Trong 29 năm về chùa bà đã có 15 năm làm tiểu, đến năm 2003, sư phụ mất, bà Chính mới chính thức trở thành trụ trì của chùa.

Ni sư này cũng chia sẻ, khi mời thầy trò bà về, chùa Linh Tiên hoàn toàn xơ xác và không có gì. “Trong 9 năm, không có sư trông nom chùa, do đó nhiều di vật của chùa khó có thể còn. Vừa rồi, trước việc tố cáo bị mất cổ vật, chúng tôi cũng mời huyện về thành lập ban kiểm tra, kiểm kê lại các di sản, di vật. Kết quả, trước đây, chùa có 175 hiện vật, di vật, giờ trong chùa có 546 hiện vật, di vật và đồ thờ. Không chỉ số lượng tăng lên, các hạng mục chùa đơn sơ cũng được chúng tôi đầu tư xây lại”.

Trụ trì chùa Linh Tiên cũng khẳng định việc mang hàng chục tỷ đồng tiền công đức tại đây mang về Hưng Yên xây chùa là điều không có thật. “Không có chuyện tôi mang tiền công đức tại chùa này để về quê xây chùa mới. Ngôi chùa tại Hưng Yên do tôi và một sư thầy nữa đứng ra xây nhưng kinh phí do người dân và con em địa phương trong và ngoài nước đóng góp”. Bà Chính rơi nước mắt khi chia sẻ.

Từ ngày bà bị đuổi khỏi chùa bà chỉ được trở về chùa khi bị cơ quan chức năng đưa đến để kiểm định di vật trong chùa.

“Từ tháng 3/2019 đến nay, tôi không còn được về nơi tôi gắn bó hàng chục năm. Nhiều người dân thôn Cao Thượng muốn tôi quay về chùa, chỉ có một nhóm nhỏ là phản đối”.

Chùa Linh Tiên (Ảnh: Vietnamnet)

Sau sự việc đáng tiếc này, bà Chính đã bị sốc và hải nhập viện để điều trị tâm lý trong thời gian dài. Hiện ni sư này đã bình tâm lại và đến chùa Hải Giác trụ trì, song vẫn có nhiều kẻ xấu tìm đến bà để quấy rối và đe dọa.

Ni sư cho biết: “Nếu không còn duyên tôi sẽ rời đi nhưng tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc để ra đi trong tâm thế bình an, thanh thản. Tôi muốn được trả lại danh dự vì bị tổn thương quá nhiều về tinh thần, Sức Khỏe khi bị họ dùng vũ lực đánh đuổi và thóa mạ bằng lời nói”.

Bà cũng nhấn mạnh, đây là hành vi xúc phạm danh dự người tu hành gây ảnh hưởng đến thanh danh của Phật Giáo.

bàn về vấn đề này, ni sư Thích Đàm Quang Thụy - Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hoài Đức cho biết, việc một nhóm người tố cáo thầy Chính mang mấy chục tỷ tiền công đức ở chùa Linh Tiên về quê xây chùa mới là hoàn toàn bịa đặt. “Tôi đã từng xuống chùa Linh Quang, tỉnh Hưng yên. Người dân địa phương ở đây cũng khá giả. Nhiều con em đi làm ăn xa đã đóng góp tiền để xây chùa”.

Chùa Linh Tiên (Ảnh: Vietnamnet)

Về việc sư Chính bị kéo lôi và đuổi ra khỏi chùa, ni sư nói: “Họ hành xử rất quá đáng, người bình thường cũng không thể ứng xử với nhà chùa như vậy được. Câu đối cổ đã được đưa đầy đủ về chùa, kẻ làm sai cũng đã nhận tội nhưng họ lấy đó làm cớ buộc tội nhà chùa, nhà chùa bị oan không giãi bày được”.

Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hoài Đức cho biết: "Tôi đến chùa mấy lần đều phải có chính quyền, công an bảo vệ vì nhóm người đó kéo ra chửi bới, ăn nói không tử tế khiến tôi cũng sợ. Đời tôi cũng là người đi tu, nhìn cảnh thầy ấy bị kéo lôi đuổi ra khỏi chùa, tôi rơi nước mắt”.

Thầy Quang Thụy tâm sự, thầy Chính là một người tu hành thường xuyên làm việc thiện và các công tác xã hội , hiện giờ bà đang rất được người dân ở chùa Hải Giác tin cậy. “Giáo hội Phật giáo huyện Hoài Đức cũng mong làm sáng tỏ vấn đề, trả lại danh dự cho người tu hành”, thầy Thích Đàm Quang Thụy nói thêm.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhiều sư thầy bị đuổi khỏi chùa do bị nghi đánh tráo cổ vật

Theo Phương Hoa/SKCĐ