Đau lòng chuyện anh đoạt mạng em trai vì ngăn cản tưới nước mặn vào vườn bưởi

Công an tỉnh Bến Tre vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Hải (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 22/5, Hải đi làm và có nhậu nhẹt cùng người quen. Tan cuộc nhậu, Hải đi về nhà và ra vườn tưới nước cho bưởi. Thấy vậy, ông Phan Văn Bi (bố Hải) ngăn cản vì sợ tưới nước mặn sẽ ảnh hưởng đến cả vườn cây bên cạnh của ông.

Vì trong người có hơi men nên Hải có thái độ khó chịu, không nghe lời khuyên can của bố. Hải tiếp tục tưới nước vào vườn. Đúng lúc này, anh Phan văn Lên (33 tuổi, em trai Hải) liền chạy đến can ngăn. Từ đó dẫn đến vụ cãi nhau, xô xát giữa hai anh em.

Phan Hoàng Hải là nghi can giết em trai

Trong lúc tức giận, Hải vào nhà cầm dao nhọn ra đâm liên tiếp 2 nhát vào người em trai khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù anh Lên được người thân đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng và mất máu nhiều nên đã tử vong ngay sau đó.

Cùng thời điểm, sự việc được trình báo lên Công an. Hải bị cơ quan điều tra khống chế và bắt giữ. Bên cạnh đó, cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, tịch thu hung khí. Ngoài ra cũng tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

