Anh đâm em trai chết tức tưởi vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 13/8, Nguyễn Ngọc Châu

(55 tuổi, ngụ tại xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cùng em ruột là Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi) đi ăn giỗ tại nhà một người hàng xóm.

Trong lúc đang chén anh chén chú thì hai anh em nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ. Trong người có sẵn hơi men và không kiềm chế được bản thân, Châu bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào ngực Sơn khiến nạ nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Châu đến Công an xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây) đầu thú. Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, tịch thu hung khí gây án.

Khu vực xảy ra án mạng

Bước đầu, Châu đã thừa nhận hành vi giết người của mình và tỏ ra rất ân hận. Công an huyện Gò Công Tây vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, hôm 6/8, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra án mạng xảy ra tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn.

Theo điều tra, ông Nguyễn Văn (55 tuổi, ngụ xã Tây Bình) và em trai Nguyễn Ngọc Ẩn (47, ngụ cùng địa phương) có xảy ra mâu thuẫn. Gầy đây, mẹ ruột của hai ông là bà Trần Thị Mọt (75 tuổi, ngụ tại Tây Bình) bị bệnh nặng nên ông Nguyễn Văn về nhà chăm sóc mẹ.

Rạng sáng 6/8, sau khi uống rượu say, ông Nguyễn Ngọc Ẩn đến nhà mẹ ruột thì cãi nhau với ông Văn. Ông Ẩn về nhà lấy dao chạy đến đâm nhiều nhát vào ông Văn làm nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, ông Ẩn về nhà uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Mâu thuẫn đất đai, dùng dao đâm chết anh họ. Nguồn: baocandonline