Mâu thuẫn `huynh đệ tương tàn`, hai anh em cầm dao chém nhau khiến một người chết, một trọng thương

Do có mâu thuẫn từ trước nên 2 anh em ruột thường xuyên xảy ra cãi vã. Đến sáng 22/6, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi cả 2 cầm dao chém nhau khiến người anh tử vong.

Tin tức mới nhất ngày 22/6, Zing News dẫn lại thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương xảy ra trên địa bàn.



Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng khiến nhiều người dân xung quanh bàng hoàng.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, bởi có mâu thuẫn từ trước nên giữa 2 anh em ruột là Trần Đức Hùng (34 tuổi) và Trần Đức Thắng (31 tuổi) cùng ngụ tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng thường xuyên xảy ra cãi vã và đánh nhau.

Đến khoảng 7h sáng ngày 22/6, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cả hai cãi nhau tại quán tạp hóa của gia đình. Không kìm được tức giận, Thắng đã dùng dao thái lan xông vào đâm anh trai. Không chịu thua kém, Hùng cũng vớ ngay con dao gia đình hay dùng để bán đồ ăn chém vào người Thắng.

Trong lúc chém nhau, Hùng bị em ruột đâm liên tiếp vào người, trong đó có một nhát trúng động mạch chủ ở đùi trái khiến anh bị thương nặng.

Hung khí gây án.

Mãi khi hàng xóm, người thân vào can ngăn thì vụ việc mới dừng lại. Sau đó, Thắng và Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.





Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người anh trai Trần Đức Hùng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Ngoài ra, Thắng bị thương nặng và vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ