Có lòng tốt can anh chị cãi nhau, em vợ bị anh rể say xỉn đâm tử vong

Thấy vợ chồng anh chị to tiếng với nhau, anh T. chạy sang can ngăn, khuyên giải. Thế nhưng, gã anh rể say xỉn không nghe còn vung dao đoạt mạng anh T..