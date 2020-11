Bà lão 75 tuổi tử vong bất thường sau khi đến tiêm tại nhà y tá, nghi do sốc thuốc

Sáng 26/11, ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An ) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một người phụ nữ tử vong sau khi khi đi tiêm tại một nhà y tá.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 25/11, bà Nguyễn Thị N. (SN 1945, là cô giáo về hưu, trú ở xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành) đi đến nhà ông Trần Khắc Hùng (từng là một y tá, trú ở xóm 2, xã Công Thành, huyện Yên Thành) để nhờ tiêm thuốc.

Tại nhà ông Hùng, sau khi được tiêm thuốc, bà N. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bất thường (nghi sốc thuốc), rồi sau đó tử vong. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, công an xã Công Thành đã có mặt tại nhà ông Hùng để xác minh, làm rõ sự việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Công Thành, ông Hùng trước đây là y tá trong quân đội, đã mở bán thuốc, điều trị tại nhà được một thời gian nhưng chưa có phép và không dựng biển quảng cáo.

