Sang nhà hàng xóm cách 50m đòi nợ, bà lão U70 mất tích mang theo hơn 1 cây vàng

Theo lời kể gia đình , khoảng 15h30’ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Khuôn (SN 1941, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) có nhận được cuộc điện thoại của 2 một người phụ nữ báo sẽ trả nợ cho bà. Theo L.T.H (con bà Khuôn), người phụ nữ gọi điện này trước đó có mượn bà Khuôn 10 triệu đồng từ nhiều tháng trước.

Người con khẳng định, trước khi rời khỏi nhà, bà Khuôn có mang theo nhiều tài sản, trong đó có 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng. Trong khi người gọi điện nói trả nợ là hàng xóm chỉ cách nhà bà Khuôn 50m.



Khi bà Khuôn đi một lúc lâu không thấy về, người nhà đến nhà hàng xóm kia thì không tìm thấy. Chị H. cho biết, mẹ chị đã mất tích hơn 5 ngày, gia đình nghi bà Khuôn bị bắt cóc , cướp tài sản.

Do đó, ngày 2/11, gia đình làm đơn trình báo tới Công an huyện Đức Hòa, Long An nghi ngờ bà bị bắt cóc. Công an huyện Đức Hòa ghi nhận vụ việc và làm việc với những người liên quan đề làm rõ.

Theo Hà Ly/SKCĐ