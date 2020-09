Bà ngoại chết đứng khi nhận ra cháu gái trong clip bị một ông già hiếp dâm phát tán trên mạng

Gia đình bà M. được hàng xóm cho xem đoạn video thì chết đứng khi nhận ra nạn nhân chính là cháu gái của mình (tên N.T.T.L, SN 2008) đang học lớp 7). Ngày 19/9, bà HTM (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tố cáo ông Bùi Đức T. (67 tuổi, trú huyện Yên Thành) có hành vi hiếp dâm cháu gái mình.



Được biết, mẹ của L. đã một mình sinh cháu rồi bỏ lại cho bà M. nuôi để vào Nam kiếm sống.



Khi được bà gặng hỏi, L. hoảng loạn nói không dám khai vì sợ và đòi tự tử. Sau khi được tư vấn và ổn định tâm lý, cháu H. mới dám kể sự việc với bà ngoại và luật sư.



Theo lời kể của M., bé nhiều lần bị ông T. dụ dỗ bằng kẹo để cho xem các clip sex trong điện thoại rồi bắt làm theo. Trong số các clip sex, cháu nhận ra một nạn nhân khác.



Đáng nói, nhiều lần giở trò thú tính với bé M. ông T. còn dọa không được nói với ai. Trong lúc giở trò đồi bại, ông T. còn dùng điện thoại quay lại rồi phát tán video đó ra ngoài.

Theo PLO, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, Công an huyện Yên Thành đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra. Được biết, hiện ông T. đã bị bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.



Theo Luật sư Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Văn phòng luật sư Luật Ngọc – Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, hành vi của đối tượng T. có dấu hiệu phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, quay lại video và khiến video bị phát tán…



Theo quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự, hành vi này của T. có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.



