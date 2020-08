Dư luận sục sôi phẫn nộ về nghi án bà nội tiêm thuốc chuột đầu độc cháu 7 tháng tuổi bị bại não

Nội dung bài đăng trên mạng xã hội như sau: “Bà Lệ là bs sản trong bệnh viện Vũ Thư. Cháu nội bà ấy được 7 tháng. Trước có sinh non nuôi lồng kính. Sau thời gian phát triển gia đình phát hiện cháu bị bại não nên bố mẹ đưa về quê cho bà tiện chăm sóc trong viện. Bố mẹ làm trên Hà Nội. Trong thời gian chăm cháu, tháng 7/2020, 2 lần bà tiêm thuốc chuột vào tĩnh mạch của cháu. Do thấy cháu Sức Khỏe yếu đi nên bố mẹ đưa lên Hà Nội điều trị. Bác sĩ khám và phát hiện thấy bất thường thì hỏi bố mẹ cháu là ai chăm cháu thì bảo bà nội. Sau đó, bác sĩ yêu cầu gia đình gọi bà nội lên Hà Nội. Khi bà nội lên Hà Nội thì bị Công an Hà Nội bắt giữ trên Hà Nội luôn. Và đêm hôm đó, lực lượng Công an đã về khám nhà và có thu giữ 1 ông thuốc chuột. Khi lấy lời khai sao lại làm thế thì thấy bảo bà ấy khai là tiêm vậy thì nó chết từ từ chứ không chết ngay. Nên còn 1 ống định tháng 8 tiêm nốt cho chết thì bị phát hiện”. Bên trên đầu bài đăng, còn có dòng chữ “thông tin chính xác”.