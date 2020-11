Bác sĩ kiệt sức hiến máu cứu sản phụ bị đờ tử cung nhưng lại bị người nhà bệnh nhân xúc phạm

Khoảng 20h45 cùng ngày, sản phụ được chỉ định truyền tăng co vì cơn co tử cung không phù hợp với giai đoạn chuyển dạ. Khi cổ tử cung của chị Đ. mở hết, các bác sĩ chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ. Tuy nhiên ngôi thai chỏm, bác sĩ tiên lượng đẻ khó nên đã giải thích với chồng sản phụ về việc chuyển sang phương pháp khác.



22h cùng ngày, sản phụ được chỉ định mổ vì ngôi không lọt, thai to. Sau 30 phút, cuộc mổ lấy thai kết thúc, một bé gái nặng 3,5 kg chào đời, khóc tốt.



Tuy nhiên sau lấy thai tình trạng tử cung co hồi kém mặc dù các bác sĩ đã sử dụng tất cả các kỹ thuật cầm máu trong phẫu thuật và thuốc theo đúng phác đồ của Bộ Y tế giúp co tử cung, cầm máu…nhưng tình trạng không cải thiện.

Những đơn vị máu được truyền cho sản phụ.



Đến 0h ngày 27/11, tình trạng sản phụ diễn biến xấu, da-niêm mạc nhợt, tử cung không co, nhẽo, tím tái, liên tục chảy máu. Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đờ tử cung, một trong những tai biến ít gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm trong sản khoa. Sản phụ không đáp ứng với tất cả các loại thuốc hiện có, kíp mổ đã báo cáo giám đốc và kích hoạt báo động toàn viện.



Tại thời điểm sản phụ có diễn tiến xấu, bác sĩ hồi sức đã truyền 3 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương đông lạnh nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.



Khoảng 0h40, sản phụ xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu, huyết áp tụt, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, da niêm mạc nhợt nhạt, máu chảy ở tất cả các vị trí. Ê-kíp mổ cho phép chồng sản phụ được vào phòng phẫu thuật để chứng kiến quá trình cấp cứu, chăm sóc.



Đồng thời, kỹ thuật viên và bác sĩ huyết học lấy máu của chính mình để truyền cho bệnh nhân trên bàn mổ. Lúc này, người chồng mới đồng ý cho bác sĩ cắt tử cung của sản phụ.

Ê kíp kiệt sức sau ca mổ

Từ 0h đến 5h15p kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức đã phải truyền tổng số 05 đơn vị khối hồng cầu và 07 đơn vị máu toàn phần của chính chồng sản phụ và của các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện, cuộc mổ kéo dài đến hơn 5 giờ sáng mới kết thúc.



"Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với bất cứ một tình huống pháp lý nào, chúng tôi đã và sẽ công khai những gì đã diễn ra trước, trong và sau cuộc mổ, chúng tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ ai bôi nhọ, xúc phạm danh dự những thầy thuốc đã cống hiến hết mình vì người bệnh. Trước khi phán xét người khác hy vọng những người thân của sản phụ hãy nhìn nhận lại toàn bộ diễn biến của sự việc, đừng để sự việc đi quá xa giới hạn cho phép", bài viết nêu rõ.



