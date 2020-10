Thiếu tiền tiêu xài, gã trai rủ `bạn gái` vượt biên thăm mẹ nuôi rồi lừa bán lấy 15 triệu đồng

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Triệu Tiến Mạnh (SN 2000, trú tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi mua bán người theo quy định Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian làm lao động tự do ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh), Mạnh thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm bạn chat. Thông qua mạng xã hội , Mạnh quen được chị H.T.N. (SN 2001, quê quán huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) làm công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ.

Sau thời gian nói chuyện, Mạnh nảy sinh ý định lừa bán N. sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu sài. Để thực hiện kế hoạch này, Mạnh thường xuyên buông lời ong bướm, tán tỉnh để chị N. nhận lời yêu.

Đến ngày 17/7, Mạnh lấy lý do thăm mẹ nuôi đang sống ở bên Trung Quốc để rủ N. đi đến khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất cảnh. Tại đây, Mạnh bí mật liên hệ với một nhóm đối tượng và bán N, cho người Trung Quốc với giá 15 triệu đồng.

Đối tượng Mạnh bán "bạn gái" sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài

Sau cuộc mua bán, Mạnh bỏ về còn chị N. bị nhóm đối tượng bắt giữ, đưa sang Trung Quốc . Sau quãng thời gian bị giam lỏng, ngày 17/9, chị N. trốn được ra ngoài và bỏ về Việt Nam rồi đến Công an tố cáo Mạnh.

Nhận được đơn trình báo của chị N., Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Mạnh. Bước đầu, Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Trước đó tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ lừa bán người yêu sang Trung Quốc tương tự. Cụ thể, chị N.T.H. có quan hệ yêu đương với Vũ Hữu Bình. Khoảng tháng 11/2010, chị H. có rủ chị N.T.H. (bạn cùng quê) sang nhà Bình chơi.

Do thiếu tiền tiêu xài nên Bình đã bàn với Cường lừa bán người yêu cùng bạn người yêu cho một đối tượng quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) để làm gái mại dâm, hưởng lợi 2.000 - 3.000 nhân dân tệ.

Tháng 3/2012, vụ án được đưa ra xét xử, Vũ Hữu Bình bị tuyên án 8 năm tù về tội mua bán người. Sau đó, tháng 5/2020, TAND TP Hải Phòng tuyên án Phạm Thế Cường 8 năm 6 tháng tù về tội mua bán người.