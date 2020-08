Vụ trộm ly kỳ như trong phim: Bảo tàng ninja Nhật Bản bị kẻ trộm `tàng hình` ăn cắp 9.500 USD

Theo truyền thông địa phương, vụ trộm ly kỳ này xảy ra vào đêm ngày 17/8 và cho đến nay vẫn chưa có dấu vết này của kẻ gây án. Khi đó kẻ trộm đã biến mất cùng chiếc két sắt nặng 150kg, trong két có 9.500 đô la Mỹ (hơn 200 triệu đồng).

Theo quan chức bảo tàng, số tiền này có được từ việc bán vé vào Bảo tàng Ninja Iga-ryu ở miền Trung, Nhật Bản. Ngay sau khi phát hiện vụ cướp, quan chức bảo tàng đã trình báo lên cảnh sát đị phương.

Người phát ngôn của bảo tàng cho hay, vụ trộm chỉ kéo dài khoảng 3 phút. "Chúng đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chắc chắn đã tìm hiểu về bảo tàng từ trước đó".

Truyền thông địa phương đưa tin thêm, những kẻ trộm này đã đợi khi đêm xuống rồi lẻn vào bảo tàng đóng cửa lại và thực hiện hành vi tội ác của mình. Chúng thực hiện tội ác vô cùng gọn lẹ, không để sơ xuất gì.

9.500 USD trong két sắt đã những kẻ trộm tàng hình cuỗm mất

Với tốc độ nhanh chóng và khả năng "tàng hình" chúng khiến cho nhân viên bảo tàng và cả cảnh sát địa phương hoang mang. Sau khi vụ việc xảy ra, một giả thiết được đưa ra là có thể bảo tàng Iga đã bị tấn công bởi đối thủ truyền kiếp của họ là nhà Koga ở tỉnh Shiga.

Theo người Nhật, Ninja bắt đầu từ thế kỷ 15. Đây là nơi đào tạo những sát thủ bà thuê những người nổi tiếng với bí mật của họ. Giờ đây, nó đã trở thành một trong những chủ đề du lịch được khai thác và phát triển ở nhiều vùng trên khắp đất nước Nhật Bản.

Hiện nay, tỉnh này là địa điểm tham quan, giới thiệu các truyền thuyết liên quan đến ninja, hội tụ những bậc thầy võ thuật và đặc vụ cao về tính bí mật, tàng hình trong bóng tối ở thời phong kiến.

Bảo tàng Iga là nơi có ngôi nhà ninja truyền thống. Du khách khi đến đây được trải nghiệm, tham quan, ném vũ khí và xem các buổi biểu diễn về ninja.