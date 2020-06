Nam bảo vệ cuồng sát dùng dao tấn công khiến ít nhất 39 trẻ và nhân viên trường mẫu giáo bị thương

Báo chí địa phương cho biết, sau vụ tấn công tất cả học sinh và nhân viên trong trường màm non đã được đưa đến Bệnh viện cứu cứu, băng bó vết thương. Trong số đó có hiệu trưởng và một nhân viện bảo vệ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, trong 37 học sinh nhập viện, có một em trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Nhiều phụ huynh tập trung ở ngoài để tìm kiếm tung tích của con em sau vụ tấn công



Các em học sinh được đưa đến bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất. Trong khi một người đàn ông được nhìn thấy trong tình trạng máu me đầy mặt đang đi ra khỏi cổng trường.

Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường đã tổ chức khống chế, bắt giữ nam bảo vệ. Giới chức địa phương cho biết, việc quan trọng nhất thời điểm hiện tại là điều trị cho học sinh và nhân viên nhà trường.

Nhiều cảnh sát đã được huy động đến hiện trường

Tháng 10/2018, một phụ nữ cầm dao tấn công khiến 14 trẻ em bị thương tại một trường mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh. Trước đó 2 năm (2016), một kẻ tấn công điên cuồng đã cầm dao chém 10 học sinh trong một vụ tấn công ở trường học.

Những cuộc tấn công kinh hoàng như trên lại một lần nữa rấy lên hồi chuông cảnh báo chính quyền địa phương, cảnh sát về việc thắt chặt an ninh.

