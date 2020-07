Bắt giữ 45 người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch chỉ trong vòng 1 ngày

Theo điều tra, khoảng 15h20 ngày 30/7, tại khu vực Mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ 16 người (gồm 10 nữ, 6 năm) là người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua sông biên giới để tiến vào Việt Nam.

Các đối tượng này bị đưa về đồn biên phòng làm việc. Tại đây, họ khai đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc sang qua đường mòn lối các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng để lao động trái phép tại các xưởng sản xuất bên Trung Quốc. Đến tối 30/7 khi đang di chuyển qua sông biên giới thì bị bắt giữ.

Chập choạng tối cùng ngày, tại khu vực Mốc 1364(2)+200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn BP Bắc Sơn tiếp tục phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào qua sông biên giới.

Những đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch bị bắt giữ

Theo nguồn tin từ tờ Tiền phong, Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong vòng 5 ngày gần đây đã phát hiện, xử lý các vụ việc người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào qua đường tiểu ngạch. Đến ngày 30/7, số lượng người nhập cảnh có chiều hướng tăng lên, mật độ dày hơn và tổ tổ chức thành toán, nhóm với số lượng lớn.

Hiện các đồn biên phòng ở biên giới đang tăng cường lực lượng chốt chặt các đường mòn, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Cao điểm nhất là vào giữ tháng 7, chốt trạm đã bắt giữu hơn 100 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

