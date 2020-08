Vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Bí ẩn cái tên Nông Thị Hoa và mối quan hệ với bị can Nguyễn Thị Thu

Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm về vụ bắt bóc bé trai 2 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo ở Bắc Ninh. Nghi phạm trong vụ án này là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê quán phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bị khởi tố về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Nông Thị Hoa là ai?



Còn nhớ thời điểm đêm 22/8 ngay sau khi tin tức về việc giải cứu thành công cháu bé được lan truyền, mạng Còn nhớ thời điểm đêm 22/8 ngay sau khi tin tức về việc giải cứu thành công cháu bé được lan truyền, mạng xã hội còn chia sẻ hình ảnh bản sơ yếu lý lịch có đóng dấu đỏ mang tên Nông Thị Hoa (34 tuổi, ở xã Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang). Nhiều người sau đó cho rằng đây là danh tính kẻ bắt cóc cháu bé.



Đáng nói có một trùng hợp đó là khi Thu thuê trọ tại địa chỉ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh đã không dùng tên thật mà lại lấy tên là Hoa nên nhiều người nhầm lẫn.

Thông tin lan truyền bản sơ yếu lý lịch của chị Nông Thị Hoa



Căn cứ danh tính và địa chỉ cư trú trên bản sơ yếu lý lịch, xác nhận với Căn cứ danh tính và địa chỉ cư trú trên bản sơ yếu lý lịch, xác nhận với Báo Dân Trí , ông Đinh Hồng Phi - Chủ tịch UBND xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang cho biết, chị Nông Thị Hoa là người địa phương, thời gian vừa qua chị Hoa không đi đâu. Thông tin chia sẻ sơ yếu lý lịch đồng thời cho rằng chị Hoa đã bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh là hoàn toàn nhầm lẫn.



Ông Phi còn nói thêm, ở địa phương Hoa là người rất hiền lành và hiện đang ở cùng chồng con. Sự hiểu nhầm trên đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của Ông Phi còn nói thêm, ở địa phương Hoa là người rất hiền lành và hiện đang ở cùng chồng con. Sự hiểu nhầm trên đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình chị Hoa.



Do đó chính quyền xã đã giao Hội Phụ nữ và chính chị Hoa làm báo cáo để thông tin tới các đơn vị chức năng, đính chính lại sự việc để tránh gây hiểu lầm.



Từng ở trọ cùng nghi phạm Thu?



Trước đó, sau khi thông tin cá nhân bị lan truyền trên mạng xã hội, chị Nông Thị Hoa đã đăng tải trên trang facebook cá nhân, xác nhận chị chính là người được nêu trong bản sơ yếu lý lịch đó.

Chị giải thích về sự việc đồng thời cũng rất bức xúc trước việc hình ảnh và thông tin cá nhân bị đưa lên mạng, còn bị dư luận chửi rủa oan ức vì hiểu nhầm là hung thủ bắt cóc cháu bé..



Về việc tại sao bản sơ yếu lý lịch của chị được tìm thấy ở phòng trọ của Thu, chị Hoa cho hay, khoảng đầu tháng 3/2020 chị có xuống Bắc Ninh tìm việc làm và mang theo 2 bản sơ yếu lý lịch. 1 bộ sơ yếu lý lịch chị nộp cho công ty, còn 1 bộ chị để tại phòng.

Hình ảnh chị Hoa (ở giữa) chụp cùng đối tượng Thu (ngoài cùng bìa phải) và một người khác trog thời gian cả 3 sống chung với nhau trước đó (Ảnh: Facebook nhân vật).



Lúc này chị cùng một người bạn chuyển ra ở phòng trọ, đem theo bản lý lịch. Lúc này, Nguyễn Thị Thu cũng xin ra ở cùng, chị và bạn nên phòng trọ có tổng cộng 3 người.

Trong thời gian ở trọ cùng, chị Hoa phát hiện bị mất 1 bản sơ yếu lý lịch, sau đó chị có hỏi Thu và người bạn ở cùng phòng nhưng họ đều nói không cầm. Chị Hoa cho biết có ở cùng Thu được 1 tuần, sau đó do dịch bệnh nên chị đã về quê ở Tuyên Quang.



Sau những ngày hứng chịu dư luận không đáng có, chị Hoa mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc, mạng xã hội cần phải đăng bài viết đính chính lại thông tin để trả lại danh dự, giúp chị sớm ổn định lại cuộc sống.

Clip lời khai của Nguyễn Thị Thu về hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo

