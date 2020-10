Tú ông cầm đầu đường dây bán dâm giá 10 triệu đồng trên du thuyền sang chảnh như nghỉ tuần trăng mật

Theo Báo Công an TP.HCM, chiều 6/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) của Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây môi giới mại dâm trên du thuyền.

Đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm được xác định là Phạm Đức Hùng (30 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội Môi giới mại dâm. Ngoài ra còn có hai đồng phạm là Trần Văn Giang (32 tuổi) và Hoàng Ngọc Hải (21 tuổi) cũng bị khởi tố.



Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8, Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự đã nắm bắt thông tin về đường dây môi giới mại dâm ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Phạm Đức Hùng



Ngày 7/9, C02 phối hợp Thủy đoàn thuộc Cục CSGT và Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính một du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho khách tại 3 phòng hạng sang trên du thuyền. Từ lời khai của người liên quan, cảnh sát bắt Phạm Đức Hùng tại một nhà hàng ở TP Hạ Long.



Công an xác định, Hùng đã chỉ đạo Giang và Hải điều gái bán dâm, tiếp khách và quản lý việc thu tiền của người mua dâm. Bên cạnh đó, Hùng còn trực tiếp tuyển chọn và quản lý gần 20 chân dài trong độ tuổi 18-28. Hùng và đồng bọn tổ chức bán dâm theo hình thức điều gái gọi đi tour trên du thuyền.

Theo Zing .vn, mỗi khách muốn đi tour du lịch cùng các chân dài thì phải trả cho Hùng 10 triệu đồng mỗi ngày đêm. Trong đó, Hùng trả cho gái bán dâm 1,2 triệu đồng tiền công. Còn tiền thuê phòng trên du thuyền do khách tự thanh toán với chủ tàu.

Căn phòng trên du thuyền, nơi C02 bắt quả tang vụ bán dâm

Cũng liên quan tới triệt phá đường dây mua bán dâm, khoảng 21h10 ngày 3/10, lực lượng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Vân Anh (tổ 9, thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).