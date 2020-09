Bé 1 tuổi tử vong sau 3 tiếng tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, nhận biết phản ứng thường gặp sau tiêm

Tối 15/9, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin về việc bé 1 tuổi tử vong sau khi được gia đình đưa đi tiêm chủng vắc-xin viêm não Nhật Bản B.



Trước khi tiêm, bé đã được khám sàng lọc và không phát hiện bất thường nào. Sau tiêm, bệnh nhi được theo dõi tiếp tục 30 phút tại trạm y tế trước khi cho về nhà. Trước đó, khi tiêm mũi 1 vào ngày 7/9/2020, cháu bé vẫn bình thường.



Sau khi về nhà, gia đình gửi trẻ tại nhóm trẻ. Đến khoảng 11 giờ, bé được đưa đến trạm y tế trong tình trạng tím tái, mạch không bắt được. Gia đình đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để hồi sức cấp cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Tuy nhiên, khi tiếp nhận, bệnh viện nhi đồng Đồng Nai xác định bệnh nhi đã tử vong.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Đồng Nai quyết định tạm dừng tiêm chủng đối với lô vắc-xin viêm não Nhật Bản đã xảy ra tai biến, cụ thể số lô: JM -020319 E, của công ty vắc-xin sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), sản xuất ngày 6/3/2019; HSD: tháng 2/2021.



Hiện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức điều tra toàn diện công tác tiêm chủng liên quan và sẽ họp hội đồng chuyên môn để kết luận về trường hợp này.



Vắc xin viêm não Nhật Bản được tiêm dưới da và không bao giờ được tiêm tĩnh mạch. Bác sĩ có thể tiêm bắp ngay vị trí cơ delta ở bắp tay hoặc ở chân ngay vị trí mặt trước bên đùi. Việc tiêm ở tay hay chân tùy thuộc chỉ định của bác sĩ nhưng đều có hiệu quả như nhau.



Theo ghi nhận, tác dụng phụ do tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, chúng thường không nghiêm trọng và sẽ tự động biến mất. Các phản ứng nhẹ có thể gặp phải sau khi tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản gồm: đau khi tiếp xúc, đỏ tấy hoặc sưng ở vị trí tiêm, sốt (thường gặp ở trẻ em hơn so với người lớn) hay đau đầu, đau cơ (thường gặp ở người trưởng thành).



Các phản ứng nặng hơn rất hiếm gặp như: ngất xỉu, chóng mặt, mờ mắt, ù tai hoặc đau vai kéo dài tại bên cánh tay được tiêm...

