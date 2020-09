Ký ức kinh hoàng của bé gái 12 tuổi mang thai 7 tháng tố bố dượng hiếp dâm 8 lần

Ngồi trong căn nhà đơn sơ, N. kể, lần đầu tiên em bị bố dượng là Vi Văn H. (SN 1983) giở trò đồi bại là vào kỳ nghỉ hè lớp 5, lúc đó em chưa đầy 11 tuổi. H. lợi dụng lúc mẹ N. là chị Hà Thị S. (SN 1986) đi làm vắng nên đã hiếp dâm ngay tại nhà.

Theo Gia đình và Xã hội, tháng 5/2020, chị S. đưa con gái đi khám ở Trung tâm y tế dự phòng huyện Mộc Châu. Khi bác sĩ đưa tờ kết quả N. có bầu 3 tháng, chị S. mặt tái xanh, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này chị gặng hỏi con gái thì biết được con bị bố dượng hiếp dâm. Chị S. nuốt nước mắt vào trong dẫn con gái lên xã trình báo sự việc.

Giấy khám sức khỏe sinh sản của cháu N.

Đáng nói, thay vì thừa nhận tội lỗi của mình, đối tượng Vi Văn H. nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Phải đến ngày 1/6 vừa rồi, Công an mới bắt giữ được hắn.

Nhìn đứa con gái đáng thương bụng đã lớn vượt mặt, chị S. nghẹn ngào: "N. là con gái riêng của tôi. Tôi và chồng là Vi Văn H. đã có một con chung 5 tuổi. Thường ngày, tôi nghĩ 2 dượng con tình cảm nên cũng bình thường. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra cớ sự như thế".

Nói về chuyện cái thai, N. cho biết, mọi người bảo em còn nhỏ quá nên chắc sẽ phải mổ bắt con. Sau khi sinh con xong em vẫn muốn đến trường học cùng bạn bè nhưng không muốn về quê nữa vì xấu hổ.

Theo tìm hiểu, em N. có thành tích học tập tốt. Nhưng cuối năm lớp 6 vừa rồi em phải ở nhà vì cái thai lớn quá. Cô giáo phải mang bài kiểm tra đến tận nhà cho em làm.

Theo kết quả khám thai gần nhất, dự kiến N. sẽ lâm bồn vào tháng 11 tới. Mẹ cháu N. dự tính, sau khi con gái ổn định sẽ về Mộc Châu để tiếp tục quá trình tố tụng với người chồng đồi bại này.

