Công an Hà Nội phát thông báo nhận dạng kẻ chặn đường, lôi bé gái 12 tuổi vào vườn chuối hiếp dâm

Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm trong vườn chuối, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) chi biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm kẻ gây án.

Theo thông tin Công an huyện Gia Lâm thu thập, khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L. (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng cháu L.P.A. (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đèo nhau đi chơi bằng xe đạp. Hai cháu di chuyển theo cung đường từ Linh Quy - Kim Sơn - Gia Lâm đến thôn Bình Trù - Dương Quang - Gia Lâm.

Đến 19h30 cùng ngày, hai cháu quay lại đoạn đường cách cầu Bình Trù khoảng 300 mét thì bị 1 thanh niên đi xe máy vượt qua (người này di chuyển từ hướng Dương Quang sang Linh Quy). Đối tượng này bất ngờ đỗ lại bên lề đường.

Khi hai cháu bé đi tới gần thì đối tượng này dựng xe xuống đi ra chặn xe của hai cháu làm xe đạp đổ xuống. Đối tượng này kẹp cổ, vén áo cháu L.. Quá hoảng sợ, cháu A. bỏ chạy.

Đối tượng hiếp dâm bé gái trong vườn chuối (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về vụ việc trên, Công an huyện Gia Lâm vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm. Theo Công an huyện Gia Lâm, đối tượng này khoảng 30 tuổi, cao 1m65.

Khi gây án, đối tượng để tóc bình thường, dáng người gầy, mặc áo phông, quần sóc tối màu, đi dép lê, nói giọng miền Bắc.

Về phương tiện đối tượng này sử dụng đó là xe máy kiểu dáng Honda Dream, yếm màu trắng, không cso giỏ xe, gương bên phải không có ốp, mặt gương (chỉ có tay gương).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, nếu người dân phát hiện đối tượng và phương tiện có đặc điểm như trên xin báo về Đội Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Gia Lâm, để phối hợp giải quyết.

Số điện thoại: 024.38769664, hoặc gọi trực tiếp cho đồng chí Tùng, số điện thoại 0984583555.

