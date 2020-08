Choáng váng lý do bé gái 12 tuổi treo cổ tự tử tại nhà trọ: Nghịch điện thoại nên bị bố mẹ mắng

Tin tức mới nhất ngày 23/8, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an TP Thuận An ( Bình Dương ) cho biết, cơ quan vẫn đang tiến hành làm rõ vụ bé gái 12 tuổi treo cổ tự tử xảy ra ở một căn nhà trọ trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xar ra vào khoảng hơn 17h ngày 22/8 tại một căn nhà trọ ở trên đường An Sơn 2 (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Theo thông tin ban đầu, vụ việc xar ra vào khoảng hơn 17h ngày 22/8 tại một căn nhà trọ ở trên đường An Sơn 2 (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ).

Nơi xảy ra vụ việc.



Tại thời điểm trên, bố mẹ bé gái ở phía dưới phòng trọ, gọi mãi không thấy con trả lời nên vội lên trên gác để kiểm tra. Lúc này, cả 2 mới tá hỏa khi thấy con gái đang trong tư thế treo cổ.



Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, gia đình đã nhanh chóng đưa con xuống và gọi cấp cứu. Thế nhưng, khi bác sĩ tới nơi thì nạn nhân đã tử vong . Sau đó, mọi người đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an địa phương.



Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Khi bác sĩ tới nơi thì bé gái đã tử vong.



Theo Theo Vietnamnet , một số người hàng xóm cho biết, nạn nhân là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép nhưng thường chơi điện thoại nên bị cha mẹ la mắng. Được biết, cô bé mới cùng bố mẹ quê ở tỉnh An Giang lên đây sinh sống.



Trước khi xảy ra sự việc, cô bé không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, bé gái có lấy điện thoại nghịch thì bị bố mẹ mắng và bỏ lên trên gác, đến chiều tối thì gia đình phát hiện sự việc đau lòng trên.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ