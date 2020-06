Dẫn “bạn trai” về nhà chơi, bé gái 14 tuổi bị xâm hại nhiều lần

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh ) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Thạch Sương (28 tuổi, ngụ tại xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giao cấu với người đủ từ 13 đến 16 tuổi.

Khoảng tháng 1/2019, em H. nghỉ làm và di chuyển về sống ở nhà tại huyện Châu Thành. Đến tháng 3/2020, Thạch Sương đến nhà H. chơi và ở lại đây 7 ngày.

Trong thời gian ở chơi tại nhà H., Sương và “bạn gái nhí” đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Mẹ ruột của H. sau đó phát hiện sự việc và trình báo Công an.

Chân dung đối tượng Thạch Sương

Trước đó tại Bắc Giang cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, ngày 24/3, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Dương Văn Luật (SN 1987, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhằm điều tra, làm rõ một vụ xâm hại tình dục Trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Luật khai nhận thông qua mạng xã hội facebook đối tượng làm quen với cháu U. (SN 2007). Đến ngày 8/3, Luật rủ cháu gái 13 tuổi này vào một nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi biết chuyện, gia đình cháu U đã làm đơn tố giác hành vi xâm hại tình dục của Luật. Sau đó, Dương Văn Luật đã đến Công an xã Đồng Hưu đầu thú về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

