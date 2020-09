Bé gái 3 tuổi bị hiếp dâm rồi siết cổ đến chết, nghi do trả thù vì ân oán giữa 2 dòng họ

Đến ngày 3/9, thi thể bé gái được tìm thấy ở cánh đồng hoang gần ngôi làng mình sinh sống (cách nhà nạn nhân chưa đầy 500 mét). Trên cơ thể bé gái có dấu vết bị cưỡng hiếp và siết cổ đến chết.

Uất ức trước cái chết thương tâm của con gái, người cha đã đệ đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để đề nghị tìm ra nghi phạm. Người cha tiết lộ, nghi phạm là một người đàn ông trong làng.

Người cha nói rằng, gã đàn ông đó chính là kẻ đã bắt cóc con gái ông để giở trò đồi bại rồi giết chết cô bé. Nguyên nhân có thể do mối thù cũ giữa hai gia đình.

Thi thể bé gái được bế ra khỏi hiện trường

Chính quyền huyện Lakhimpur Kheri cho biết, vụ án mạng đầu tiên xảy ra với một thiếu nữ 17 tuổi. Nạn nhân rời nhà đến nơi khác hoàn thành thủ tục nhận học bổng. Ít ngày sau người nhà tìm thấy thi thể với nhiều vết dao trên người. Thi thể được phát hiện cách ngôi làng em đang sống khoảng 200 mét. Khám nghiệm tử thi cho thấy, em bị hiếp dâm trước khi sát hại.

Ít lâu sau, một bé gái 13 tuổi cũng được phát hiện chết thảm do bị xâm hại tình dục rồi siết cổ. Cô bé bị hiếp dâm và sát hại sau khi rời nhà đi làm đồng. Gia đình em bé phát hiện thi thể con gái tại vườn mía và hung thủ là một gã "yêu râu xanh" cùng làng.

Khi nhận thức được sự việc nghiêm trọng, chính quyền tiểu bang đã thành lập Tổ chức Bảo vệ An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em. Cơ quan này được dẫn dắt bởi một sĩ quan cấp cao. Song trên thực tế, tình trạng xâm hại tình dục phụ nữ và Trẻ em ở Ấn Độ vẫn diễn biến vô cùng phức tạp.

