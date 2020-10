Vụ bé gái 3 tuổi chết lõa thể trong rừng sau 3 ngày mất tích bí ản: Nghi phạm vẫn là một ẩn số

Theo nguồn tin từ The Bangkok Post, Cảnh sát trưởng Suwat Jangyodsuk nói, cơ quan điều tra công bố một số chi tiết liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị sát hại dã man trước công chúng trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 2/10.

Cảnh sát tổ chức họp báo thông tin về diễn biến điều tra vụ án

Cảnh sát trưởng nói, Nong Chompoo biến mất khỏi nhà riêng ở ngôi làng thuộc huyện Dong Luang (gần Phu Pha Yon, TP Mukdahan) vào ngày 11/5. Thời điểm đó, bố mẹ của Nong Chompoo đi làm, cô bé ở nhà với người chị gái.

Khi bố mẹ đi làm về thì không thấy cô bé đâu, họ đã nhờ hàng xóm đi tìm và trình báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã lấy thông tin từ người chị gái và cô bé nói rằng, em gái đã chơi ở bên ngoài và sau đó mất tích một cách bí ẩn.

Với những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, 3 ngày sau, người dân và cảnh sát phát hiện thi thể Nong trong tình trạng không mảnh vải che thân ở một khu rừng thuộc Vườn quốc gia Phu Pha Yon.

Ngay sau đó truyền thông địa phương thông tin về vụ việc và dư luận vô cũng phẫn uất trước hành vi của hung thủ. Dư luận hối thúc giới chức địa phương nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ.

Nhưng cuộc điều tra sẽ tiếp tục ngay cả khi báo cáo được gửi đến cơ quan công tố vào thời hạn chót. Cuộc điều tra này có thời hiệu trong vòng 20 năm. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ không bỏ cuộc, họ nói rằng, đang dồn toàn lực để tìm ra hung thủ.

Bé gái được phát hiện chết lõa thể sau 3 ngày mất tích

Trong 4 tháng điều tra, cảnh sát đã thẩm vấn 384 nhân chứng, thu thập 113 vật chứng, trong đó có 16 vật chứng được xem là quan trọng cùng 154 mẫu ADN. Từ những chứng cứ này, cảnh sát địa phương đã làm 1 bản báo cáo dài 918 trang. Trong đó có nội dung, Nong không thể tự đi bộ vào trong rừng Phu Pha Yon.

Theo nhà điều tra, đường đi vào trong rừng rất hiểm trở, nó có hơn 60 con dốc, việc này quá khó đối với đứa trẻ chưa từng được leo cầu thang. Ngoài tra, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát còn thu giữ thêm 36 sợi tóc gần thi thể và 1 con dao.

Gia đình bé gái tội nghiệp này thì nói rằng, bé gái khá khó gần, cô bé không bao giờ để làm khác bế mình. Chỉ có ai thân thiết mới có thể bế được hoặc bị người lạ bắt cóc.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, cảnh sát lại tiếp tục điều tra nhưng chưa có manh mối nào hữu dụng về hung thủ. Hiện tại, nghi phạm là ai thì vẫn là một ẩn số.